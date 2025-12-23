Tradizione rispettata: Tiziano si è tuffato nel lago di Monate anche questo Natale

Ormai è una tradizione: sotto Natale Tiziano Dolci, di Gavirate, dipendente Beko, si fa un bagno rilassante nell’amato lago di Monate.

Anche in questo 23 dicembre 2025 la tradizione è stata rispettata: il tuffo e qualche bracciata, con tanto di cappello a forma di albero di Natale in testa. Un modo simpatico e goliardico per augurare a tutti buone feste e un felice Natale.

Ecco il suo messaggio di auguri: