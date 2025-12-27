Trapani Shark – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Ultimo incontro del 2025 per i biancorossi, in campo in Sicilia dalle 19 di domenica 28 dicembre. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn
La Openjobmetis vola a Sud per l’ultima partita del 2025: la squadra di Kastritis fa visita alla controversa (fuori dal campo) ma forte (in campo) Trapani Shark con palla a due alle ore 19 di domenica 28 dicembre. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 18,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
