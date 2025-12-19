Tre incidenti e dieci feriti nella notte sulle strade del Varesotto

È stata una notte particolarmente impegnativa per i soccorsi sulle strade del Varesotto quella fra giovedì e venerdì dove tra l’1 e le 3 si sono verificati tre distinti incidenti stradali che hanno coinvolto complessivamente dieci persone.

Il primo episodio si è registrato all’una in città, a Varese, in via Filippo Corridoni, dove un’auto è finita contro un ostacolo. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa e la Questura di Varese. Dopo le prime cure, il giovane non è stato trasportato in ospedale.

Poco dopo, prima dell’una e trenta, un secondo incidente si è verificato lungo la SS 336, nel tratto che collega Malpensa all’A8, all’altezza del chilometro 1. Due auto si sono scontrate coinvolgendo sei persone: una donna di 26 anni, un uomo di 27, una donna di 27, una donna di 53, un uomo di 54 e un uomo di 75 anni. La Polizia Stradale di Varese ha gestito i rilievi, mentre i sanitari hanno prestato assistenza sul posto: almeno un ferito è stato classificato in codice giallo, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il terzo incidente è avvenuto dieci minuti prima delle tre lungo l’autostrada A8, in direzione Varese, nel tratto compreso tra Castronno e Gazzada, in prossimità dell’allacciamento con l’A60. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra due auto, con tre uomini coinvolti di 20, 32 e 61 anni. La Polizia Stradale di Novate e i sanitari del Sos Azzate sono intervenuti sul posto. Due le persone ferite, trasportate all’ospedale di Circolo di Varese in codice verde e giallo.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei sinistri e verificare eventuali responsabilità.