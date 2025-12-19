Ultimo giorno di scuola all’insegna della condivisione per i ragazzi della Macchi di Caronno Varesino

In questi giorni l’aula di Tecnologia della scuola media Macchi di Caronno Varesino si è trasformata in un vero Laboratorio del Grinch, dove creatività, riciclo e spirito di condivisione hanno riempito ogni banco.

I ragazzi hanno dato nuova vita a materiali di recupero – pacchetti, bustine, nastri, cartoncini – per creare regali unici e sostenibili da distribuire l’ultimo giorno di scuola. Ogni pacchetto contiene dolci e piccoli pensierini portati da casa, oggetti che non venivano più utilizzatim ma che ora potranno strappare un sorriso a un compagno.

Nessun nome, nessun destinatario scelto: regali anonimi, distribuiti a sorpresa. Un gesto semplice per ricordarci quanto sia bello donare senza aspettarsi nulla in cambio.

«Grazie di cuore – commentano dalla scuola – alle famiglie che hanno contribuito con oggetti e dolcetti, e ai docenti che hanno sostenuto il progetto. Quest’anno, alla scuola Macchi, il Natale sarà davvero speciale».