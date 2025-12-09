Una maratona di generosità: i 15 podisti di “Progetto Rughe” tagliano il traguardo della Prosecco Marathon

“Insieme ogni passo ha più valore“. Una frase bella, vera e particolarmente calzante in questo caso visto che è uno dei “motti” con cui un gruppo di varesini, varesotti e lombardi ha affrontato la Prosecco Marathon di Conegliano: parliamo del cosiddetto “Prosecco Team”, gruppo di podisti che ha portato a termine la prova – o sui 42 chilometri e 195 metri, o sulla mezza maratona – con lo scopo di raccogliere fondi per “Progetto Rughe”, iniziativa che ogni giorno accoglie, sostiene e abbraccia le persone con Alzheimer e le loro famiglie.

Un’esperienza che ha coinvolto quella che Roberto Bof (una delle anime dell’iniziativa) chiama “La Varese più bella” visto che ha radunato ben 82 realtà (aziende, società sportive, enti, mass media…) a supporto e che ha permesso di raccogliere fondi da devolvere a “Progetto Rughe”. «Una adesione significativa – spiegano gli organizzatori – Dietro ogni contributo c’è un gesto di fiducia, un pensiero rivolto a chi combatte una malattia che porta via i ricordi ma non l’amore».

Il Prosecco Team ha voluto ringraziare pubblicamente anche chi, a livello logistico, si è dato da fare per portare a termine l’iniziativa: dalle strutture di ospitalità “Casa de Eli” e “Agriturismo Morgan” fino alla famiglia Borsoi di San Pietro di Feletto e – non per ultimi – i soci della Apd Vharese che ha messo a disposizione il proprio pulmino per gli spostamenti del gruppo.

I PODISTI – A concludere la Prosecco Marathon con i colori del team “targato Varese” sono stati Stefano Demolli (Gallarate), Roberto Bof (Varese), Ester Mazzoldi (Travagliato), Giuseppe Brambini (Crema); nella mezza maratona invece il gruppo ha potuto contare sulla costanza di Paolo Panzarasa (Gavirate), Mauro Bianchi (Gazzada Schianno), Stefano Zanini (Gorla Maggiore), Francesca Bianco (Gavirate), Mauro Montanari (Gallarate), Max Alberti (Somma Lombardo), Francesca Bortot (Milano), Nicoletta Salvatore (Milano), Elena Ambrosetti (Varese), Max Perego (Milano) e Fabio Cappelli (Gavirate).

La raccolta a favore di Progetto Rughe non termina però con la maratona veneta: chi lo desidera può ancora effettuare una donazione entro domenica 14 dicembre utilizzando l’IBAN IT90Q0538750250000003414317 e la causale “Prosecco Team 2025”. Lunedì 15 saranno comunicati i risultati definitivi delle donazioni. Per informazioni ulteriori si possono contattare il numero 366-6457422 o l’e-mail aiuto@progettorugheodv.it.