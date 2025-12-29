Una pattinata sul lago di Ghirla
In camicia e cravatta si andava sul ghiaccio. Un post su Facebook di Paolo Ricciardi, fondatore e animatore di Valganna.info riprende una cartolina dell'epoca
Correva l’anno 1912 e ieri in camicia e cravatta si pattinava sul lago di Ghirla. Un post su Facebook di Paolo Ricciardi, fondatore e animatore di Valganna.info riprende una cartolina dell’epoca.
