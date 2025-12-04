Valigia sospetta al commissariato di Busto: intervengono gli artificieri ma si tratta di un falso allarme
Data la potenziale situazione di pericolo, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza massimo e sono intervenuti gli artificieri di Malpensa
Si è concluso con un sospiro di sollievo l’allarme bomba che ha paralizzato il centro di Busto Arsizio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre. Una valigia sospetta abbandonata in via Foscolo, proprio di fronte al Commissariato della Polizia di Stato, si è rivelata contenere soltanto degli effetti personali. L’emergenza è stata ufficialmente dichiarata risolta poco dopo le ore 15.
L’allarme era scattato quando gli stessi poliziotti in servizio avevano notato, tramite le telecamere di videosorveglianza collegate alla sala operativa, la presenza della valigia chiusa e incustodita nei pressi di quello che è per definizione un obiettivo sensibile.
Data la potenziale situazione di pericolo, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza massimo e sono intervenuti gli artificieri di Malpensa.
Una volta aperta la valigia, con tutte le cautele del caso, è stato appurato che il contenuto non fosse pericoloso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.