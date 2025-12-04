Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Valigia sospetta al commissariato di Busto: intervengono gli artificieri ma si tratta di un falso allarme

Data la potenziale situazione di pericolo, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza massimo e sono intervenuti gli artificieri di Malpensa

commissariato busto

Si è concluso con un sospiro di sollievo l’allarme bomba che ha paralizzato il centro di Busto Arsizio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre. Una valigia sospetta abbandonata in via Foscolo, proprio di fronte al Commissariato della Polizia di Stato, si è rivelata contenere soltanto degli effetti personali. L’emergenza è stata ufficialmente dichiarata risolta poco dopo le ore 15.

L’allarme era scattato quando gli stessi poliziotti in servizio avevano notato, tramite le telecamere di videosorveglianza collegate alla sala operativa, la presenza della valigia chiusa e incustodita nei pressi di quello che è per definizione un obiettivo sensibile.

Data la potenziale situazione di pericolo, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza massimo e sono intervenuti gli artificieri di Malpensa.

Una volta aperta la valigia, con tutte le cautele del caso, è stato appurato che il contenuto non fosse pericoloso.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
