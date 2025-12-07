Varesini di bronzo: Martinenghi e Lazzari sul podio agli europei di nuoto

Una domenica di bronzo per i nuotatori del Varesotto in gara agli Europei in vasca corta di Lublino. Martinenghi nei 50 rana e Lazzari nei 50 dorso salgono sul gradino basso del podio continentale a pochi minuti di distanza uno dall’altro.

Nella finale dei 50 rana degli Europei in corta, Nicolò Martinenghi ritrova il podio continentale con un bronzo che conferma ancora una volta il suo ruolo di riferimento nella rana italiana. Il varesino, campione olimpico dei 100 a Parigi 2024, chiude in 25″86 una gara complicata e ricca di insidie, alle spalle del turco Emre Sakci. Davanti a tutti si impone Simone Cerasuolo, compagno di nazionale e amico, con cui Martinenghi condivide ancora una volta il podio dopo Otopeni 2023.

Pur soddisfatto della medaglia, Martinenghi non nasconde l’autocritica, intervistato dall’ufficio stampa della Federnuoto: «Ho commesso tanti errori che non devo più ripetere, ma dividere il podio con Simone è sempre speciale. In questi giorni mi sono divertito».

La giornata italiana si illumina anche grazie alla sorpresa di Francesco Lazzari, che conquista un inatteso ma meritatissimo bronzo nei 50 dorso. Il 21enne varesino, tesserato per lo Sport Club Ispra e seguito da Federico Lavacca, nuota in 22″76 con un eccellente ritorno in 11″62, a soli due centesimi dal suo personale.

Lazzari chiude alle spalle dell’estone Tribuntsov e del ceco Knedla, mentre resta fuori dal podio Lorenzo Mora, quarto. Per il giovane varesino si tratta di un debutto in nazionale da incorniciare: «Sono entrato in acqua per dare tutto. Eravamo tutti vicini e sapevo di poter puntare a qualcosa di importante. Meglio di così non poteva andare».

Dopo l’emozione della medaglia d’oro in staffetta (leggi qui), arriva quindi anche il trionfo personale per Francesco Lazzari. Il nuotatore di Angera.