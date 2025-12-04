Varese News

Sport

Trionfo europeo per Francesco Lazzari, Angera festeggia l’oro nella 4×50 misti mista

Giovane talento angerese sul tetto d’Europa: il ventenne nuotatore contribuisce allo storico oro azzurro nella staffetta mista mixed agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia

Generico 01 Dec 2025

Francesco Lazzari, 20 anni, di Angera, ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista mixed agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia, gareggiando nella frazione a dorso del quartetto azzurro. Al suo fianco in corsia c’erano Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, protagonisti di una gara tiratissima chiusa davanti a Olanda e Polonia con il nuovo record dei campionati in 1’36”09.

Orgoglio azzurro e angerese
Il successo di Lazzar, tesserato per lo SportClub12 Ispra, ha un sapore speciale per Angera, che vede un proprio concittadino crescere fino al palcoscenico continentale dopo anni di impegno tra allenamenti, convocazioni giovanili e prime esperienze in nazionale maggiore.

L’amministrazione comunale ha espresso pubblicamente le proprie congratulazioni definendo il risultato “un orgoglio per la città e per tutto lo sport angerese”, sottolineando come il traguardo del ventenne possa diventare uno stimolo per i tanti ragazzi che frequentano le piscine del territorio.

La gara e il ruolo di Lazzari
Nella finale di Lublino Lazzari ha aperto la staffetta guidando la frazione a dorso con un passaggio solido che ha tenuto l’Italia in piena lotta per il podio, consegnando il testimone a Cerasuolo in linea con le avversarie più quotate. Sulle sue spalle c’era la responsabilità di impostare subito il ritmo giusto in un contesto di altissimo livello, e la risposta è arrivata con una nuotata aggressiva ma controllata che ha messo le basi per la rimonta definitiva delle compagne nelle ultime due frazioni.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.