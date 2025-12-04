Trionfo europeo per Francesco Lazzari, Angera festeggia l’oro nella 4×50 misti mista
Giovane talento angerese sul tetto d’Europa: il ventenne nuotatore contribuisce allo storico oro azzurro nella staffetta mista mixed agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia
Francesco Lazzari, 20 anni, di Angera, ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista mixed agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia, gareggiando nella frazione a dorso del quartetto azzurro. Al suo fianco in corsia c’erano Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, protagonisti di una gara tiratissima chiusa davanti a Olanda e Polonia con il nuovo record dei campionati in 1’36”09.
Orgoglio azzurro e angerese
Il successo di Lazzar, tesserato per lo SportClub12 Ispra, ha un sapore speciale per Angera, che vede un proprio concittadino crescere fino al palcoscenico continentale dopo anni di impegno tra allenamenti, convocazioni giovanili e prime esperienze in nazionale maggiore.
L’amministrazione comunale ha espresso pubblicamente le proprie congratulazioni definendo il risultato “un orgoglio per la città e per tutto lo sport angerese”, sottolineando come il traguardo del ventenne possa diventare uno stimolo per i tanti ragazzi che frequentano le piscine del territorio.
La gara e il ruolo di Lazzari
Nella finale di Lublino Lazzari ha aperto la staffetta guidando la frazione a dorso con un passaggio solido che ha tenuto l’Italia in piena lotta per il podio, consegnando il testimone a Cerasuolo in linea con le avversarie più quotate. Sulle sue spalle c’era la responsabilità di impostare subito il ritmo giusto in un contesto di altissimo livello, e la risposta è arrivata con una nuotata aggressiva ma controllata che ha messo le basi per la rimonta definitiva delle compagne nelle ultime due frazioni.
