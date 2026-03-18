Angera, domenica 22 marzo torna “Innamorati di Angera”: mercatini artigianali e mostra nel centro storico

Non perdere l’appuntamento per vivere insieme una giornata all’insegna dell’amore e dell’artigianato

Domenica 22 marzo il centro storico di Angera si anima con

Innamorati di Angera

una giornata dedicata all’artigianato, alla bellezza e alle emozioni.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Angera in collaborazione con Fiera Artigiani, nasce da un’idea de “La Bottega di Angera” e si svolge con il patrocinio del Comune. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18.30, Via Greppi e Piazza Parrocchiale ospiteranno i mercatini di vero artigianato, con espositori selezionati e prodotti fatti a mano.

Un’occasione per passeggiare tra le vie del centro, scoprire creazioni uniche e riscoprire il valore del lavoro artigianale, ma anche per vivere Angera in un’atmosfera speciale, tra negozi aperti e iniziative diffuse.

Ad arricchire il percorso espositivo ci sarà anche la mostra “Scatti d’amore”, una selezione di immagini suggestive dedicate alla città di Angera, allestita lungo le vie e nelle vetrine delle attività aderenti.

“Innamorati di Angera” è pensato come un invito a rallentare, a guardarsi intorno e a lasciarsi sorprendere: un’esperienza che unisce creatività, territorio e sentimento, nel cuore di uno dei borghi più affascinanti del Lago Maggiore.