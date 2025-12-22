Varese News

Gallarate/Malpensa

Verghera di Samarate in festa per i cento anni di Toni Damin

Festa alla Cooperativa La Nazionale per il primo secolo del socio Antonio Fioravante Damin

Cooperativa Verghera

Una giornata di festa, domenica, alla Cooperativa La Nazionale di Verghera di Samarate: festeggiato è stato il socio Antonio Fioravante Damin.

Galleria fotografica

Verghera in festa per i cento anni di Toni Damin 4 di 5
Cooperativa Verghera
Cooperativa Verghera
Cooperativa Verghera
Cooperativa Verghera

Nato il 22 dicembre 1925, compie cento anni di vita: il vero decano della storica cooperativa vergherese.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Verghera in festa per i cento anni di Toni Damin 4 di 5
Cooperativa Verghera
Cooperativa Verghera
Cooperativa Verghera
Cooperativa Verghera

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.