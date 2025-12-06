Volata per la Coppa Italia, la Uyba padrona del proprio destino

C’è un posto in Coppa Italia da conquistare nell’ultimo turno del girone di andata che la Eurotek Laica Busto Arsizio disputerà in casa contro la neopromossa Omag, formazione con sede in Romagna a San Giovanni in Marignano. Il match di domenica 7 dicembre (ore 17) sarà decisivo ma le Farfalle ci arrivano padrone del proprio destino perché possono difendere l’attuale sesto posto, blindato in caso di vittoria da tre punti.

La squadra di Barbolini ha infatti 16 punti ma per la classifica utile alla Coppa sono 15 quelli validi visto che uno è stato conquistato nel match con Conegliano già valido per il girone di ritorno. Detto questo, Busto è appaiata a Vallefoglia ma con un miglior quoziente set: alle loro spalle ci sono Bergamo (14), Firenze (13) e Cuneo (12) tutte con ancora possibilità di qualificazione.

L’avversaria di turno, la Omag, si è guadagnata con pieno merito la storica promozione nella massima serie nella primavera scorsa: dopo un periodo di assestamento le ragazze di coach Bellano hanno iniziato a collezionare punti. San Giovanni è tutt’ora ultima a quota 7 ma, appunto, non va assolutamente sottovalutata e potrebbe anche far esordire la schiacciatrice cinese Yushan Zhuang, appena arrivata. Tra le fila romagnole spicca anche la presenza della ex biancorossa Martina Bracchi, “seconda punta” di un attacco che ha in Anna Piovesan la principale bocca da fuoco.

«Ci siamo allenate bene e abbiamo imparato molto dalla sconfitta con Milano – garantisce Katja Eckl – e in questi giorni abbiamo lavorato parecchio sugli errori commessi all’Allianz Cloud. Domenica arriva San Giovanni che è una squadra tosta a dispetto della classifica: dovremo cercare di imporre il nostro gioco dall’inizio perché ce le attendiamo molto agguerrite».

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.

San Giovanni In M.No: 1 Ortolani, 2 Bracchi, 4 Nicolini, 5 Zhuang, 6 Brancher, 7 Cecchetto (L), 8 Piovesan, 9 Parini, 11 Kochurina, 12 Tellone, 13 Panetoni (L), 16 Caruso, 17 Nardo, 18 Straube. All. Bellano.

PROGRAMMA: Busto – San Giovanni In M.No; Monviso – Conegliano 0-3; Chieri – Perugia; Novara – Firenze; Scandicci – Milano 3-0; Vallefoglia – Cuneo; Macerata – Bergamo.

CLASSIFICA: Conegliano** 40; Scandicci** 34; Milano* 29; Novara, Chieri 26; BUSTO A.* 16; Vallefoglia 15; Bergamo 14; Firenze 13; Cuneo 12; Macerata, Monviso** 11; Perugia 10; S. Giovanni 7.

Ogni * una partita in più.