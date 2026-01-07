A Cividale del Friuli in scena la Grande Guerra con “Nessuno resti indietro” della compagnia Oplà

La memoria della Prima Guerra Mondiale torna a vibrare sul palco grazie alla compagnia teatrale Oplà, che sabato 10 gennaio alle ore 20:30 porta in scena al Teatro di Cividale del Friuli lo spettacolo “Nessuno resti indietro”. Un’opera intensa e toccante, scritta e diretta da Carlo Tognola, che racconta la storia vera di due giovani fratelli di Tradate, Giuseppe e Gianluigi Zucchi, travolti dal conflitto mondiale.

Un ponte tra Tradate e il Friuli, nel nome della memoria

Il racconto attraversa l’Italia, unendo idealmente la provincia di Varese con le montagne friulane, dove si svolsero alcune delle battaglie più tragiche della Grande Guerra. In particolare, lo spettacolo rievoca la figura di Gianluigi Zucchi, Medaglia d’Oro al Valor Militare e il più giovane decorato del Corpo degli Alpini. Dopo la morte del fratello Giuseppe sul fronte del Carso nel 1916, Gianluigi si arruola volontario a soli 17 anni. Nel gennaio 1918, durante un’azione sul fronte, compie un gesto eroico nel tentativo di salvare il comandante della sua compagnia, perdendo la vita.

Sul palco, parole, musica e memoria

A dare vita alla vicenda sono gli attori Carlo Tognola e Christian Gallucci, che interpretano i due fratelli e i loro percorsi interiori tra scelte dolorose, sogni spezzati e ideali condivisi. Le musiche dal vivo di Elia Fabbro accompagnano la narrazione, amplificando l’impatto emotivo di una storia che, pur ambientata oltre un secolo fa, parla direttamente al presente.

“In un tempo in cui tornano a soffiare venti di guerra – commenta il regista Carlo Tognola – è importante tornare in scena con questo spettacolo per riflettere sull’umanità, sulla fratellanza e su ciò che ci rende umani anche nei momenti più oscuri. È una storia di giovani, come sempre: perché sono loro, i giovani, a cadere per primi. Allora come oggi”.