A Fagnano Olona lo spettacolo per famiglie “La forza del re” con la compagnia Mare Mosso Teatro

Un viaggio tra musica, emozioni e fantasia per riflettere sui legami e le sfide della vita. Domenica 25 gennaio alle ore 16, alla scuola dell’infanzia “San Giovanni Paolo II” di Fagnano Olona, torna RaTeRà – Rassegna Teatro Ragazzi con uno spettacolo pensato per i più piccoli (dai 3 anni in su) ma capace di coinvolgere tutta la famiglia.

Il secondo appuntamento della rassegna teatrale promossa dal CRT “Teatro-Educazione” in collaborazione con il Patto Educativo Territoriale di Fagnano Olona propone lo spettacolo “La forza del re”, messo in scena dalla compagnia Mare Mosso Teatro, attiva tra Brescia e provincia. L’ingresso è gratuito.

Una fiaba teatrale per piccoli e grandi

Lo spettacolo racconta la storia di un re dotato di una forza capace di smuovere montagne e fermare il vento. Ma quando una misteriosa creatura gli sottrae ciò che ha di più prezioso, il Re si mette in viaggio tra mare, deserto e tempo per ritrovare ciò che davvero conta. Un racconto fiabesco nato dalle immagini realizzate da bambine e bambini durante un laboratorio teatrale e trasformato in una drammaturgia musicata, carica di emozioni e significati.

Sul palco si alterneranno Simona Pagliaro, Matteo Bernardi e Davide Bernardi, con musiche originali e una regia che intreccia narrazione, suoni e movimento. L’obiettivo è offrire uno sguardo alternativo sulla realtà, toccando temi come la diversità, l’emotività, il dialogo tra generazioni.

Teatro come spazio di comunità

La rassegna RaTeRà nasce per valorizzare la cultura territoriale attraverso il teatro, coinvolgendo luoghi diversi e trasformandoli in spazi di incontro tra famiglie, educatori e artisti. I linguaggi artistici diventano così strumenti per costruire relazioni e riflettere sulla società con uno sguardo aperto, creativo e accessibile.