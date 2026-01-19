A Fagnano Olona sorrisi e tombola a Casa Serena con i volontari del Circolo L’Alba
Dopo il successo dell'evento l'associazione annuncia nuovi progetti per portare letture e poesie all'interno della struttura fagnanese grazie alla disponibilità della direzione e del personale
Il 2026 a Casa Serena è iniziato all’insegna dei sorrisi e della condivisione. Gli ospiti della struttura “Residenze Iris” di Bergoro, a Fagnano Olona, hanno vissuto un pomeriggio speciale grazie alla visita dei volontari del Circolo Poetico Culturale L’Alba APS. Un’iniziativa nata per chiudere in bellezza il periodo delle festività e per portare un po’ di calore umano e spensieratezza all’interno della comunità che ospita gli anziani del territorio.
Una tombolata carica di entusiasmo
Il cuore dell’evento è stata una vivace tombolata animata che ha coinvolto attivamente tutti i presenti. Tra l’estrazione di un numero e l’altro, il salone si è riempito di risate e complicità. I volontari hanno distribuito piccoli premi simbolici, come gadget utili e dolcetti, ma il dono più grande è stato rappresentato dall’opportunità di socializzare e combattere la solitudine. Ogni momento della giornata è servito a stimolare interazioni genuine, rafforzando quel senso di appartenenza che è fondamentale per il benessere psicofisico degli ospiti.
Il valore del volontariato culturale
L’iniziativa del Circolo L’Alba dimostra quanto sia prezioso il ruolo del volontariato nel tessuto sociale locale. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di un impegno costante per mantenere vivi i legami tra le generazioni e il territorio. La delegazione dei volontari, composta da Stefana Pieretti, Rosella Rogora, Vittoria Mazzucchelli, Enrico Bossi, Ernesto Efoglia e Paolo Bossi, ha saputo trasformare un semplice pomeriggio in un appuntamento di alto valore umano, mettendo al centro la dignità e la gioia degli anziani.
Progetti futuri tra poesia e lettura
L’esperienza a Casa Serena non resterà un episodio isolato. La collaborazione tra l’associazione e la struttura, coordinata con il supporto del signor Cesare e di tutto il personale interno, è destinata a proseguire con nuovi appuntamenti a cadenza periodica. L’obiettivo è quello di unire i momenti di svago a finalità culturali e letterarie, portando la poesia e la lettura direttamente nelle sale della residenza per arricchire i pomeriggi della comunità.
« Siamo contenti del bel pomeriggio passato insieme e, soprattutto, dei sorrisi e delle risate nati spontaneamente durante le ore trascorse a Casa Serena. Vogliamo tornare a organizzare periodicamente dei momenti di socializzazione uniti a finalità culturale e letteraria, proponendo poesie o letture ai tanti ospiti » le parole di Paolo Bossi, direttivo del Circolo Poetico Culturale L’Alba.
