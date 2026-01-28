A Gallarate un incontro con Jeremy Milgrom, il “rabbino per la pace”

Un incontro per ascoltare, comprendere e riflettere, al di là delle semplificazioni e delle polarizzazioni. È questo lo spirito con cui venerdì 30 gennaio alle ore 21, alla sala Rimoldi delle ACLI di Gallarate (via Agnelli 33), si svolge “Dialoghi di Pace”, una serata promossa da Comunità Democratica, realtà nazionale attiva anche nel Varesotto, impegnata nella promozione di una cultura politica attenta e consapevole.

Una voce di pace da Gerusalemme

Ospite centrale della serata sarà Jeremy Milgrom, rabbino pacifista di origine americana, trasferitosi in Israele negli anni Sessanta e oggi figura di riferimento per il dialogo interreligioso e il rispetto dei diritti umani.

Jeremy Milgrom è nato negli Stati Uniti, ha studiato al Jewish Theological Seminary di New York e si è trasferito a Gerusalemme nel 1968, a 15 anni. Negli anni Settanta ha prestato servizio nell’esercito israeliano, compresa la guerra dello Yom Kippur del 1973, in cui ha perso il suo migliore amico. Col tempo è diventato un pacifista dichiarato, impegnato per i diritti umani e il dialogo con i palestinesi. È stato tra i fondatori dell’organizzazione “Rabbis for Human Rights” – che oggi è in prima linea nel contrastare le violenze dei coloni in Cisgiordania – e dell’iniziativa interreligiosa “Clergy for Peace”, che riunisce leader cristiani, musulmani ed ebrei.

Accanto a Milgrom, interverrà anche Serena Baldini, presidente di Vento di Terra, Ong attiva da oltre vent’anni in Palestina con progetti educativi e umanitari. A portare una voce diretta dalle zone di conflitto ci sarà anche un volontario di Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace che opera nei territori occupati.

Un’occasione di confronto aperto

A moderare l’incontro sarà Fabio Pizzul, presidente della Fondazione Ambrosianeum di Milano. La serata si propone come un’occasione di ascolto e confronto su uno dei temi più delicati e attuali del panorama geopolitico internazionale, cercando di mettere al centro le persone, le storie e le possibilità concrete di costruzione della pace.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. La serata si inserisce nel percorso di Comunità Democratica per promuovere uno spazio di pensiero critico e partecipazione sul territorio.