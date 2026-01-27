A Materia con una guida per salvarsi la vita viaggiando: 500 mete per curare l’anima

Se 500 viaggi vi sembrano pochi… siete incontentabili. Si parte dal Taj Mahal in India per finire in Etiopia, nel castello di Gondar. In mezzo, tante mete più o meno conosciute, alcune iconiche, altre capaci di sorprendere anche il viaggiatore più navigato. Ma soprattutto, 500 occasioni per partire non solo con uno zaino, bensì con uno stato d’animo.

Guida per salvarsi la vita viaggiando, firmato da Remo Carulli e Luigi Farrauto e giunto alla sua seconda edizione, è un libro difficile da incasellare – e proprio per questo affascinante. Non è una guida turistica nel senso classico del termine: niente itinerari dettagliati, orari o dritte su dove dormire. E non è nemmeno un saggio scientifico, pur dialogando apertamente con la psicologia. È piuttosto un atlante emotivo, un manuale ironico e profondo che usa il viaggio come strumento di cura, di riflessione e di trasformazione personale.

La struttura del libro richiama quella di un manuale diagnostico: i capitoli sono dedicati ai piccoli e grandi disagi dell’esistenza quotidiana – ansia, rabbia, senso di solitudine, crisi esistenziali, nostalgia, apatia – nei quali è fin troppo facile riconoscersi. A ciascuno di questi “malesseri” gli autori associano una serie di destinazioni nel mondo, scelte non secondo criteri scientifici o statistici, ma sulla base dell’esperienza, dell’immaginazione e delle suggestioni offerte dalla letteratura, dall’arte, dalla musica e dalla filosofia. L’obiettivo non è informare, ma ispirare: perché, come sostengono Carulli e Farrauto, viaggiare dispiega i suoi effetti benefici ovunque, se ci si mette davvero in cammino.

Così, per un cuore spezzato, il consiglio può essere quello di contemplare il Taj Mahal, monumento assoluto all’amore e alla perdita; per chi si sente schiacciato dallo stress, ci si può perdere negli spazi sconfinati della Patagonia o rallentare lungo la Transiberiana; per chi combatte con l’ansia o il senso di inquietudine, il silenzio di un tempio giapponese a Kyoto o la luce dell’Islanda diventano occasioni di respiro e di ascolto. E poi ci sono mete meno ovvie ma potentissime, come l’Etiopia di Gondar, con i suoi castelli sospesi tra storia e mito, capaci di rimettere in prospettiva il nostro posto nel mondo.

Il filo conduttore del libro è una convinzione chiara e dichiarata: viaggiare non è solo una delle esperienze più belle che possiamo vivere, ma anche un modo concreto per prenderci cura di noi stessi, per sciogliere nodi interiori, per allargare lo sguardo e tornare cambiati. Una tesi che gli autori sostanziano con leggerezza, ironia e una scrittura accessibile, senza mai cadere nella banalità o nell’autoaiuto di maniera.

Durante la serata di presentazione sarà presente Remo Carulli, psicoterapeuta, scrittore e grande viaggiatore, autore di numerose guide Lonely Planet e di saggi dedicati al rapporto tra psicologia e viaggio. Con lui sarà possibile entrare nel laboratorio creativo di questo libro, scoprire come sono nate le associazioni tra luoghi e stati d’animo e, magari, trovare l’ispirazione per il prossimo viaggio – reale o immaginato. Perché, come suggerisce questa guida atipica, a volte per stare meglio non serve cambiare vita. Basta cambiare prospettiva. O destinazione.

LA SERATA A MATERIA

Lunedì 2 febbraio alle 21. Prenota qui il tuo posto