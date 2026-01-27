A Olgiate Olona parte il restyling del Parco Comunale

Olgiate Olona, oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione del basamento all’ingresso del parco, con pavimentazione in auto-bloccanti su un’area di circa 8×10 metri. L’intervento è il primo passo concreto per rendere lo spazio pronto in tempi brevi e procedere con un avviso pubblico di concessione, con criteri trasparenti e orientati alla qualità del servizio.

L’obiettivo è attivare un punto di supporto alla fruizione del parco e alla vita di quartiere: “Uno spazio che non sia solo funzionale, ma un presidio positivo di socialità, cura e decoro, capace di aumentare la vivibilità e la presenza quotidiana- spiegano dall’amministrazione-. Nel percorso di concessione saranno valorizzate proposte che garantiscano una gestione ordinata dell’area, attenzione alla pulizia e al rispetto del contesto, e che prevedano valore sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del Terzo Settore”.

“Un ringraziamento va all’Ufficio Tecnico, che si sta adoperando con la massima attenzione per seguire l’intervento nel modo più opportuno, al SUAP per il supporto amministrativo e istruttorio nella predisposizione degli atti, e al Comandante della Polizia Locale per la collaborazione nella definizione degli aspetti regolamentari e organizzativi utili alla stesura dell’avviso pubblico. Un grazie anche al Sindaco e alla Giunta per il supporto e l’indirizzo amministrativo che stanno rendendo possibile l’avanzamento del progetto”, conclude il comunicato.