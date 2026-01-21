A Somma Lombardo si prepara la “passera di Sant’Agnese”

A Somma Lombardo ci si prepara alla “passera di sant’Agnese”, rito antico e molto sentito, versione religiosa di quei “riti della luce” d’inverno che comprendono – per stare in zona – anche il Falò di Sant’Antonio di Varese o la gioeubia nella pianura tra Basso Varesotto e Alto Milanese.

«La tradizione di bruciare la passera di sant’Agnese il sabato della festa popolare, si protrae circa da metà anni ’70 per cui e’ una tradizione che conta ben mezzo secolo di storia» spiegano i volontari impegnati nella basilica sommese.

La passera viene preparata da alcuni membri della Confraternita in passato veniva preparata dal Sig.r Luciano Tapellini. Oggi sono impegnati nella preparazione quattro persone: Marco, Bruno, Ludovico e Antonio (le foto sono del lettore Alessio Luisetto).

La passera è simbolo del martirio, del sacrificio, e la collocazione a gennaio (21 gennaio, ricorrenza della santa) si ricollega appunto a quei riti che, con la luce e il fuoco, annunciano che la fase più buia e fredda dell’inverno sta finendo e già tra poco si vedranno i primi segnali che annunciano l’allungarsi delle giornate, la primavera che già s’inizia a sentire nell’aria in alcune giornate.

«All’interno della “gabbia” che forma il globo viene inserita carta di giornali e frasche di pino, le ultime utilizzate anche nella preparazione del Presepe. All’esterno viene rivestita di bambagia e abbellita con dei fiori costruiti artificialmente proprio in occasione della festa patronale». Sarà bruciata sabato 24, alle 17.30.

Un’altra passera più piccola verrà accesa prima del canto del Gloria, nella Messa domenicale: una volta veniva preparata dalla sig.ra Anna Maria moglie del signor Ludovico Lani purtroppo mancata nel 2018. Ora viene preparata dal signor Marco Garegnani aiutato da una nipote Benedetta e da alcune nipotine piccole che hanno abbellito la passera con piccole roselline.