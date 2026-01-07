A Varese chiude l’Associazione Articolo Tre: “Decisione sofferta ma necessaria”
Dopo otto anni di attività sul territorio, il direttivo guidato da Emanuela Romeo annuncia lo scioglimento. Tra le cause, le nuove normative del 2026 e la carenza di volontari
Si chiude un capitolo importante per il volontariato varesino. L’Associazione Articolo Tre, attiva dal 2017 nell’ambito delle disabilità e delle fragilità, ha annunciato la propria cessazione delle attività attraverso le parole della presidente Emanuela Romeo.
«È stata una decisione sofferta, ma ormai non più rinviabile» ha dichiarato Romeo sui social, spiegando le motivazioni che hanno portato il direttivo a votare all’unanimità per lo scioglimento dell’associazione.
Dal 2017, Articolo Tre si è occupata di tematiche legate a tutte le disabilità e fragilità, organizzando momenti di confronto per sensibilizzare i cittadini. Un’attività costante che ha reso nota l’associazione a chi voleva approfondire queste tematiche.
Le ragioni della chiusura
Secondo quanto comunicato dall’associazione, sono state principalmente tre le cause che hanno reso insostenibile la prosecuzione delle attività. In primo luogo, le nuove e più stringenti normative entrate in vigore nel 2026 hanno reso “difficoltoso il proficuo proseguimento” del lavoro dell’associazione. A questo si aggiunge un organico ormai ridotto e la crescente difficoltà nel reperire nuovi volontari, problematica comune a molte realtà del terzo settore.
«Non ci consente di sviluppare i nostri progetti nel modo in cui vorremmo», ha spiegato Romeo, sottolineando come l’associazione abbia sempre puntato alla qualità delle proprie iniziative piuttosto che a portarle avanti in modo inadeguato.
Nel messaggio di commiato, il direttivo ha voluto esprimere gratitudine a tutte le persone che hanno seguito e supportato l’associazione in questi anni: «Ci hanno dato forza ed entusiasmo per vivere esperienze che non dimenticheremo e porteremo nel nostro cuore».
Sono già stati avviati i necessari adempimenti per la chiusura formale dell’associazione: il patrimonio dell’associazione, come previsto dallo statuto e dalle normative vigenti, verrà devoluto ad enti che condividono gli stessi obiettivi e perseguono finalità analoghe nell’ambito delle disabilità e delle fragilità.
