A Varese la Giornata Mondiale della Lingua Greca con ospiti internazionali e studenti protagonisti

Un ponte culturale tra Grecia e Italia, tra antichità e contemporaneità, tra riflessione accademica e partecipazione giovanile. È questo il cuore della Giornata Mondiale della Lingua Greca, in programma venerdì 6 febbraio 2026 dalle ore 9.30, nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese, in via Ravasi 2.

L’evento, promosso dal Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese e dall’Università dell’Insubria, si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma, del Consolato Onorario di Grecia a Milano, del Centro Ellenico di Cultura della Comunità Ellenica di Milano, e rappresenta un’occasione di altissimo profilo culturale e simbolico.

“Stranieri, barbari, meteci”: il tema dell’edizione 2026

Il titolo scelto per questa edizione — “Stranieri, barbari, meteci: come guardare all’‘altro’ nella Grecia antica e ai giorni nostri” — guida una mattinata di relazioni e riflessioni che mettono al centro il rapporto con l’alterità nel mondo greco e nella società attuale.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, della dirigente scolastica del Cairoli, Elisabetta Rossi, dell’ambasciatrice di Grecia a Roma Eleni Sourani, e dei rappresentanti delle istituzioni greche.

Accademici di fama e una voce da Atene

Il programma, moderato da Mario Iodice (Università dell’Insubria), vede la partecipazione di studiosi di primo piano:

Cinzia Bearzot (Università Cattolica di Milano): “Stranieri di passaggio e stranieri residenti nella città greca”

Ioannis Konstantakos (Università di Atene): “Greci e popoli stranieri circostanti in età arcaica e classica: una guida per il viaggiatore”

Francesca Pulitanò (Università dell’Insubria): “Quando gioca lo straniero: sport, società e politica nel mondo greco e romano”

Giuseppe Zanetto (Università Statale di Milano): “Polemos: ce lo ritroviamo in casa; che cosa ne pensano i Greci?”

Studenti in scena per celebrare la Grecia

Protagonisti saranno anche gli studenti del Liceo Cairoli, che arricchiranno la giornata con contributi musicali, teatrali e audiovisivi, preparati appositamente per l’occasione. Un modo per trasformare l’approfondimento culturale in esperienza condivisa, vissuta anche al di fuori dei confini scolastici.

Elisabetta Rossi, dirigente del liceo, sottolinea: «Tra la Grecia e l’Italia c’è un ponte ininterrotto di pensieri, esperienze ed emozioni che va conservato e tutelato. Questo evento valorizza il patrimonio culturale greco e il suo ruolo fondamentale nella formazione del pensiero occidentale».

Un appuntamento che cade simbolicamente nel giorno di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rinnovando il legame storico tra la Grecia e lo spirito olimpico.