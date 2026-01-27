A Varese la Giornata Mondiale della Lingua Greca con ospiti internazionali e studenti protagonisti
L’Università dell’Insubria ospita insieme al liceo Cairoli una mattinata di approfondimenti sul tema dell’“altro” nella Grecia antica, con studiosi italiani e internazionali
Un ponte culturale tra Grecia e Italia, tra antichità e contemporaneità, tra riflessione accademica e partecipazione giovanile. È questo il cuore della Giornata Mondiale della Lingua Greca, in programma venerdì 6 febbraio 2026 dalle ore 9.30, nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese, in via Ravasi 2.
L’evento, promosso dal Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese e dall’Università dell’Insubria, si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma, del Consolato Onorario di Grecia a Milano, del Centro Ellenico di Cultura della Comunità Ellenica di Milano, e rappresenta un’occasione di altissimo profilo culturale e simbolico.
“Stranieri, barbari, meteci”: il tema dell’edizione 2026
Il titolo scelto per questa edizione — “Stranieri, barbari, meteci: come guardare all’‘altro’ nella Grecia antica e ai giorni nostri” — guida una mattinata di relazioni e riflessioni che mettono al centro il rapporto con l’alterità nel mondo greco e nella società attuale.
Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, della dirigente scolastica del Cairoli, Elisabetta Rossi, dell’ambasciatrice di Grecia a Roma Eleni Sourani, e dei rappresentanti delle istituzioni greche.
Accademici di fama e una voce da Atene
Il programma, moderato da Mario Iodice (Università dell’Insubria), vede la partecipazione di studiosi di primo piano:
- Cinzia Bearzot (Università Cattolica di Milano): “Stranieri di passaggio e stranieri residenti nella città greca”
- Ioannis Konstantakos (Università di Atene): “Greci e popoli stranieri circostanti in età arcaica e classica: una guida per il viaggiatore”
- Francesca Pulitanò (Università dell’Insubria): “Quando gioca lo straniero: sport, società e politica nel mondo greco e romano”
- Giuseppe Zanetto (Università Statale di Milano): “Polemos: ce lo ritroviamo in casa; che cosa ne pensano i Greci?”
Studenti in scena per celebrare la Grecia
Protagonisti saranno anche gli studenti del Liceo Cairoli, che arricchiranno la giornata con contributi musicali, teatrali e audiovisivi, preparati appositamente per l’occasione. Un modo per trasformare l’approfondimento culturale in esperienza condivisa, vissuta anche al di fuori dei confini scolastici.
Elisabetta Rossi, dirigente del liceo, sottolinea: «Tra la Grecia e l’Italia c’è un ponte ininterrotto di pensieri, esperienze ed emozioni che va conservato e tutelato. Questo evento valorizza il patrimonio culturale greco e il suo ruolo fondamentale nella formazione del pensiero occidentale».
Un appuntamento che cade simbolicamente nel giorno di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, rinnovando il legame storico tra la Grecia e lo spirito olimpico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.