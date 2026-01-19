A Varese un pomeriggio per capire economia e giustizia

Sarà la Sala Montanari di Varese a ospitare, giovedì 23 gennaio dalle 14.30 alle 18.30, il primo appuntamento dell’anno proposto dall’associazione Persone e Città, nata nel 2022 con l’obiettivo di aprire spazi di dialogo e confronto sui grandi temi che attraversano la vita delle città e del Paese.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Varese, inaugura un percorso pensato per avere una cadenza almeno annuale, con l’ambizione – già dal primo anno – di affiancare a questo incontro ulteriori momenti di approfondimento.

Ad aprire le tre sessioni di giovedì del convegno “KF2 Varese Day – Dialoghi Economia diritto e politica” sarà un ricordo di Raffaele Nurra, recentemente scomparso e figura centrale nella nascita e nello sviluppo dell’associazione. A ricordarne il ruolo e l’eredità sarà Mauro Pramaggiore a cui saranno affidate anche le conclusioni finali. La prima sessione, dedicata a “Quali risposte in un’economia che cambia?”, sarà moderata dal giornalista Gianfranco Fabi. Il quadro introduttivo sarà affidato a Francesco M. Renne, che affronterà il tema del rapporto tra trasformazioni economiche e bisogno di una giustizia adeguata ai nuovi scenari. Seguirà l’intervento di Giorgio Scura, dedicato ai nuovi strumenti della cryptonomics, tra opportunità di sviluppo e necessità di prevenzione delle frodi. Chiuderà il panel Michele Carbone, con un focus sul contrasto all’economia criminosa e sui rischi di infiltrazione nei contesti produttivi in difficoltà.

Il secondo panel, “Quali risposte per una giustizia da cambiare?”, sarà moderato da Claudio Del Frate giornalista del Corriere della Sera. Il giurista Giuseppe Battarino offrirà una riflessione sulla giustizia penale raccontata ai cittadini, mentre il pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma affronterà il tema delle riforme e del ruolo della pubblica accusa. Completeranno il quadro Edoardo Pacia, sul significato delle riforme per la professione forense, e Anna Giorgetti, con uno sguardo sul ruolo del giudice oggi, oltre la riforma.

La terza sessione sarà una tavola rotonda moderata dal giornalista di Rete55 Matteo Inzaghi, con la partecipazione di Francesco Renne, Giuseppe Battarino, Enrico Costa, Attilio Fontana, Davide Galimberti e Stefano Maullu.

L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare temi complessi senza ridurli a un confronto ideologico o a un dibattito per addetti ai lavori. «Economia, diritto e politica sono mondi intrecciati – spiegano i promotori – e solo mettendone in luce la complessità è possibile fornire ai cittadini gli elementi per costruirsi un giudizio consapevole».

Un approccio volutamente divulgativo, pensato per restituire alla città un luogo di responsabilità condivisa e di confronto aperto.