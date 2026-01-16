Varese News

A Vedano Olona la benedizione degli animali nel giorno di Sant’Antonio Abate

Sabato 17 gennaio alle 16 sul sagrato della chiesa di San Pancrazio, la tradizionale benedizione degli animali e merenda per tutti

Vedano Olona - chiesa di San Pancrazio
17 Gennaio 2026

Sabato 17 gennaio Vedano Olona celebra la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, patrono del mondo rurale e degli amici a quattro zampe, con un momento di festa e la tradizionale benedizione degli animali. L’appuntamento è fissato a partire dalle 16 sul sagrato della chiesetta di San Pancrazio.

L’iniziativa, promossa dal comitato civico “Zampe nel cuore”, dalla parrocchia di San Maurizio e dalla Pro loco di Vedano Olona con il patrocinio del Comune, è aperta a tutti, anche ai non vedanesi.

Dopo la benerdizione degli animali ci sarà la premiazione del concorso fotografico che ha coinvolto i vedanesi nei giorni precedenti, invitandoli a condividere gli scatti più belli dei propri animali.

Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta dalla Pro loco, pensata in particolare per i più piccoli. Ai bambini e ai ragazzi che parteciperanno con il loro animale verrà offerto anche un gadget ricordo.

