A Vergiate la Giornata della Memoria vuole essere «ossigeno per coltivare pace, umanità e giustizia»
Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria don Milani hanno fatto rivivere la memoria della Shoah attraverso riflessioni, biografie e testi preparati a scuola
Martedì 27 gennaio, la commemorazione della Giornata della Memoria si è conclusa, nella tarda mattinata, presso il monumento ai caduti, al cimitero di Vergiate.
Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria don Milani, accompagnati dai loro docenti, alla presenza del sindaco, di diverse rappresentanze delle forze dell’ordine e di un nutrito pubblico, hanno fatto rivivere la memoria della Shoah attraverso riflessioni, biografie e testi preparati a scuola.
Il sindaco Daniele Parrino, rivolgendosi a loro, ha voluto umanizzare le vittime della Shoah. Ha parlato loro dei sogni e delle speranze di quei ragazzi e di quelle ragazze; sogni spezzati dall’odio, dalle leggi ingiuste e dall’indifferenza dei tanti che fecero finta di non sapere.
Ha ribadito l’importanza del ricordo del passato, soprattutto come «scelta per il futuro». Un futuro che deve essere fondato su valori condivisi di rispetto, di solidarietà e di coraggio nell’opporsi alle ingiustizie.
Ha calato nel quotidiano dei ragazzi e delle ragazze l’abitudine a fare propri questi valori, invitandoli a scegliere sempre il dialogo al posto dell’odio, il coraggio e l’empatia al posto dell’indifferenza.
Il contesto storico odierno, dominato da guerre, ingiustizie e sopraffazione dei più deboli da parte di pochi, potrebbe scoraggiare, in particolare i giovani, convincendoli che gli insegnamenti della storia siano stati vanificati, ma «la memoria di quanto accaduto in passato – ha sottolineato il primo cittadino – deve essere ossigeno per continuare a coltivare la pace, l’umanità, la tolleranza e la giustizia».
