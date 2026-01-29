Varese News

Varese Laghi

A Vergiate la Giornata della Memoria vuole essere «ossigeno per coltivare pace, umanità e giustizia»

Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria don Milani hanno fatto rivivere la memoria della Shoah attraverso riflessioni, biografie e testi preparati a scuola

Generico 26 Jan 2026

Martedì 27 gennaio, la commemorazione della Giornata della Memoria si è conclusa, nella tarda mattinata, presso il monumento ai caduti, al cimitero di Vergiate.

Gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria don Milani, accompagnati dai loro docenti, alla presenza del sindaco, di diverse rappresentanze delle forze dell’ordine e di un nutrito pubblico, hanno fatto rivivere la memoria della Shoah attraverso riflessioni, biografie e testi preparati a scuola.

Il sindaco Daniele Parrino, rivolgendosi a loro, ha voluto umanizzare le vittime della Shoah. Ha parlato loro dei sogni e delle speranze di quei ragazzi e di quelle ragazze; sogni spezzati dall’odio, dalle leggi ingiuste e dall’indifferenza dei tanti che fecero finta di non sapere.

Ha ribadito l’importanza del ricordo del passato, soprattutto come «scelta per il futuro». Un futuro che deve essere fondato su valori condivisi di rispetto, di solidarietà e di coraggio nell’opporsi alle ingiustizie.

Ha calato nel quotidiano dei ragazzi e delle ragazze l’abitudine a fare propri questi valori, invitandoli a scegliere sempre il dialogo al posto dell’odio, il coraggio e l’empatia al posto dell’indifferenza.

Il contesto storico odierno, dominato da guerre, ingiustizie e sopraffazione dei più deboli da parte di pochi, potrebbe scoraggiare, in particolare i giovani, convincendoli che gli insegnamenti della storia siano stati vanificati, ma «la memoria di quanto accaduto in passato – ha sottolineato il primo cittadino – deve essere ossigeno per continuare a coltivare la pace, l’umanità, la tolleranza e la giustizia».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.