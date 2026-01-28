Acque più pulite nei laghi della Regio Insubrica: miglioramenti evidenti a Ceresio e Maggiore

La qualità delle acque nella regione insubrica continua a migliorare. È quanto emerge dalla riunione del gruppo di lavoro “Qualità delle acque” della Comunità di lavoro Regio Insubrica, svoltasi in videoconferenza il 28 gennaio 2026 con la partecipazione di enti italiani e svizzeri, tra cui le Regioni Lombardia e Piemonte, il Cantone Ticino, le Province di Como e Varese, ARPA Lombardia, Alfa Varese, Como Acqua e l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla.

Lago Ceresio: acque tornate balneabili

Particolare soddisfazione è stata espressa per i risultati raggiunti sul lago Ceresio, dove grazie al progetto Interreg “Acqua Ceresio”, agli investimenti del Patto per la Lombardia e del Secondo Bando Laghi, la qualità dell’acqua è notevolmente migliorata. Non si sono più verificati casi di non balneabilità e si è potuta riattivare una captazione lacustre dismessa da decenni a servizio dell’area di Lavena Ponte Tresa e dintorni, particolarmente utile in caso di siccità.

Gli interventi sul sistema fognario dei Comuni di Porto Ceresio, Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa sono stati completati nel 2025, con solo piccoli lavori di ripristino ancora in corso.

A riconoscimento degli obiettivi raggiunti, la Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo-Svizzere (CIPAIS) ha deliberato lo scioglimento del gruppo ad hoc per il risanamento di Porto Ceresio, considerandone conclusa la missione.

Lago Maggiore: interventi e monitoraggi in corso

Anche sul fronte del lago Maggiore si registrano miglioramenti. Sono state concluse le attività preparatorie per il rinnovo della rete fognaria di Luino, mentre l’impianto di Porto Valtravaglia è risultato conforme alle normative dal 2021 al 2024.

Alla luce di questi risultati, Regione Lombardia ha deciso di stralciare gli interventi previsti per la centralizzazione della depurazione in quest’area, ritenuti non più urgenti. Prosegue invece l’attività di revamping del depuratore di Monvalle, avviata nel 2025.

Lo stato ecologico complessivo del Lago Maggiore è attualmente soddisfacente, ma l’innalzamento delle temperature delle acque profonde e la ridotta ossigenazione legate ai cambiamenti climatici restano sotto osservazione.

Faloppia e Ronago: nessuna criticità

Nessun problema segnalato infine per il torrente Faloppia e per l’impianto di depurazione di Ronago, i cui scarichi risultano conformi alla normativa. La rete fognaria sarà oggetto di ottimizzazione nel corso dell’anno.