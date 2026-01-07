Addio a Giancarlo Tiranti, Besozzo e Oggi nel Varesotto perdono uno dei suoi sguardi più attenti
Fotografo appassionato e attento osservatore della comunità, per anni ha immortalato angoli e paesaggi del paese, condividendo i suoi scatti anche con la stampa locale
Besozzo dice addio a Giancarlo Tiranti, presenza silenziosa ma costante nella vita del paese, capace di raccontarne l’anima attraverso la fotografia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio e commozione nella comunità, che negli anni ha imparato a riconoscere il suo sguardo attento e rispettoso sul territorio.
Tra i messaggi di ricordo, c’è quello pubblicato da Maria Luisa Torre, amministratrice del seguitissimo gruppo Facebook “Sei di Besozzo se…”: un post che in poco tempo ha raccolto circa un centinaio di commenti, testimonianza dell’affetto e della stima diffusa nei confronti di Tiranti.
«Oggi ci ha lasciati il caro Giancarlo Tiranti, una presenza preziosa e costante nel nostro gruppo e nella vita del paese – scrive Torre sul gruppo Facebook -. Non ho avuto l’opportunità di conoscerlo a fondo di persona, ma ho imparato ad apprezzarlo e stimarlo attraverso le sue meravigliose fotografie, che per anni hanno arricchito e valorizzato le copertine di Sei di Besozzo. Con i suoi scatti sapeva cogliere gli angoli più suggestivi del nostro territorio, trasformandoli in vere opere d’arte, capaci di raccontare storie ed evocare emozioni sempre diverse in chi le osservava. Giancarlo era anche una persona attenta, presente e profondamente legata alla comunità: sempre corretto, preciso, animato da un sincero senso di giustizia. A volte mi scriveva quando percepiva delle ingiustizie, con il desiderio autentico che le cose seguissero il giusto corso. Chiunque visiti il suo profilo Facebook può immergersi in una vera e propria galleria d’arte, dove i luoghi più belli prendono vita attraverso il suo sguardo sensibile e i suoi straordinari obiettivi. Ci mancherà la sua Arte, ma resterà il dono immenso di tutto ciò che ci ha lasciato. Grazie di cuore, Giancarlo, per tutto quello che hai saputo regalarci. Un pensiero affettuoso va alla sua amata Iole, che saluto e abbraccio con profondo affetto, e alla loro figlia Martina. Sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».
La fotografia, per Giancarlo Tiranti, è stata sempre anche un gesto di condivisione. Negli anni ha inviato spesso i suoi scatti alla redazione di VareseNews e li pubblicava nel gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto”, contribuendo a raccontare il territorio con uno sguardo attento e riconoscibile. Anche la nostra redazione si stringe con affetto a tutti i famigliari di Giancarlo Tiranti.
Il funerale verrà celebrato giovedì 8 gennaio alle 14.30 nella chiesa di Sant’Anna a Besozzo, preceduto alle 14 dalla recita del rosario.
