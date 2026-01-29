Al Liceo Cairoli di Varese un corso di difesa personale con la Polizia Locale

i è concluso nei giorni scorsi il primo corso di difesa personale promosso dal Liceo statale “Ernesto Cairoli” di Varese, un’iniziativa dal forte valore educativo e sociale che ha coinvolto numerose studentesse e studenti in un percorso formativo dedicato alla sicurezza personale e alla consapevolezza di sé.

Il progetto è stato ideato e promosso dal professor Nicola Cattaneo, docente di Scienze motorie e sportive, ed è nato grazie a un accordo tra l’istituto scolastico e il Corpo di Polizia Locale di Varese, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti concreti per affrontare situazioni di difficoltà e rafforzare il senso di sicurezza nella vita quotidiana.

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno del Comandante Claudio Vegetti, anche nella prospettiva di favorire una maggiore fiducia nelle istituzioni e nel ruolo educativo svolto dagli agenti sul territorio. La partecipazione degli studenti è stata elevata, a conferma dell’interesse e dell’utilità percepita del percorso.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli istruttori della Polizia Locale Alessandro Conte e Alessandro Piazza, operatori qualificati nelle tecniche operative e nel pronto intervento, che hanno accompagnato gli studenti durante l’intero corso con competenza, professionalità e grande attenzione al contesto scolastico.

Attraverso un approccio calibrato sull’età dei partecipanti, gli istruttori non hanno trasmesso soltanto tecniche di autodifesa, ma anche valori fondamentali come il rispetto delle regole, la prevenzione, l’autocontrollo e la responsabilità individuale. Importante anche il contributo dell’agente Massimo Beverina, ex studente del Cairoli, che ha svolto un ruolo di collegamento tra scuola e Polizia Locale, rendendo possibile l’avvio dell’attività.