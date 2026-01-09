All’Università dell’Insubria idonei 192 studenti degli oltre 400 iscritti al semestre filtro di Medicina e Odontoiatria

Sono state pubblicate le graduatorie nazionali per immatricolarsi ai corsi di Medicina e Odontoiatria.

Al semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria si erano iscritti in quasi 65.000: oltre 54.000 per medicina e odontoiatria. Alla fine, poco più di 22.000 sono risultati idonei a occupare uno del 17.278 posti decisi dal Ministero.

All’Università dell’Insubria si erano presentati, a settembre, 574 aspiranti medici e medici odontoiatri ma di questi solo poco più di 400 avevano sostenuto gli esami. In 72 hanno ottenuto crediti in tutte e tre le materie, mentre altri 120 sono rientrati nella graduatoria con il debito da recuperare. All’ateneo sono stati assegnati in tutto 239 idonei di cui 87 preparati presso altri atenei. Due ulteriori posti, uno per corso, sono riservati a studenti extra Unione Europea, la cui graduatoria non è ancora stata pubblicata.

Tra quanti si iscriveranno a Medicina all’Insubria 83 studenti hanno superato tutte le prove e 136 hanno un debito: 124 devono superare Fisica, 4 Chimica e 8 Biologia. A Odontoiatria – dove i posti sono 20 più uno extra Unione Europea – 8 hanno superato tutti gli esami, 6 due esami su tre, 6 un esame su tre; 11 devono recuperare Fisica, 5 Biologia e 2 Chimica.

Per ottenere il diritto all’immatricolazione dovranno superare uno dei prossimi appelli: fisica il 22 gennaio, il 9 e il 25 febbraio; biologia il 27 gennaio, il 13 e il 27 febbraio; chimica il 28 gennaio, l’11 e il 26 febbraio.

A livello nazionale circa un terzo gli studenti ha chiuso il semestre filtro superando tutti gli esami previsti: biologia, chimica e fisica. Nonostante i due appelli, i numeri dei promossi con almeno 18 sono inferiori ai posti disponibili. Il Ministero, già all’indomani della prima tornata di esami, aveva apportato delle modifiche al regolamento consentendo l’immatricolazione anche a chi deve recuperare il debito.

I risultati delle due sessioni di esame

Le due sessioni di esami si sono chiuse con 16.401 promossi a biologia, 12.713 a chimica e 5557 a fisica nella prova del 20 novembre e con 4.824 promossi a biologia, 11.706 a chimica e 5.602 a fisica nei test del 10 dicembre. Ciascuno studente ha avuto la possibilità di sostenere entrambe le prove e di poter scegliere il voto migliore per la graduatoria.

Dei 22.000 studenti idonei, anche con “debiti”, solo 17.000 potranno immatricolarsi, gli altri 5000 dovranno optare per un percorso affine. L’Insubria ha a disposizione 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria.

Le scadenze

Il Ministero ha diffuso il calendario con le tempistiche precise da rispettare pena perdita automatica del posto:

8 – 14 gennaio: Prima finestra per immatricolazione (per chi ha 3 esami) o iscrizione (per chi ha debiti).

16 – 19 gennaio: Seconda possibilità per esprimere nuove preferenze sulle sedi libere a livello nazionale.

21 – 24 gennaio: Immatricolazione per chi ha usufruito della seconda chance.

28 gennaio: Pubblicazione graduatoria dei corsi affini.

28 – 31 gennaio: Iscrizione ai corsi affini.

Fine primo semestre: Termine ultimo per il recupero dei CFU.

6 marzo: Termine ultimo per l’iscrizione ad altri corsi di laurea (per chi non ha CFU o non recupera i debiti).

Chi ha ottenuto tutti e tre i crediti (18 CFU) in Chimica, Biologia e Fisica, può procedere con l’immatricolazione presso l’Ateneo assegnato, entro il 14 gennaio. Chi non dovesse trovare posto nelle sedi originariamente scelte ha una seconda chance dal 16 al 19 gennaio, per indicare nuove preferenze sui posti residui a livello nazionale, con immatricolazione poi obbligatoria entro il 24 gennaio.

Chi è entrato in graduatoria ma con uno o due esami da recuperare si iscrive la con riserva presso l’università assegnata entro il 14 gennaio. Entro la fine del primo semestre deve recuperare i crediti formativi mancanti attraverso prove organizzate direttamente dall’Ateneo. Solo superandole si potrà perfezionare l’immatricolazione.

Gli studenti che non supereranno queste ulteriori prove e coloro che non hanno passato il semestre filtro possono iscriversi al secondo semestre di un altro corso di laurea fino al 6 marzo ottenendo il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti durante il semestre afiltro. Per i corsi a numero programmato, l’accesso è subordinato alla disponibilità di posti residui.

L’università dell’Insubria ha prorogato l’iscrizione ai corsi affini fino al 13 marzo. Per facilitare le aspiranti matricole ha organizzato incontri di orientamento in Biotecnologie e Scienze biologiche

Incontri di orientamento:

15 e 29 gennaio (online)

11 febbraio (in presenza)

www.uninsubria.it/incontri-orientamento