Amata, amatissima, torna la Gioeübia in Valle Olona: ecco dove e quando

La tradizione della Gioeübia torna ad accendere l’ultimo scorcio di gennaio in Busto Arsizio e nei paesi limitrofi, quindi anche in una Valle Olona che accoglie sempre con entusiasmo l’evento.

Un rito antico, profondamente legato alla cultura popolare, che affonda le sue radici nei racconti contadini e nei gesti propiziatori con cui si salutava l’inverno e si chiedeva fortuna per l’anno nuovo. la figura della vecchia di paglia, la “Gioeubia”, rappresenta ciò che si vuole lasciarsi alle spalle: le fatiche, le paure, i pensieri negativi. Il suo rogo diventa così un momento collettivo, fatto di comunità, condivisione e calore – quello umano e quello del falò.

Come ogni anno, numerosi comuni celebrano questo appuntamento con eventi, cibo tipico, vin brulè e momenti pensati anche per i più piccoli.

Ecco il dettaglio delle iniziative in programma:

Marnate – giovedì 29 gennaio 2026

In piazza S. Ilario l’accensione della Gioeubia è prevista alle 20.45.

Tutti i bambini sono invitati a portare un legnetto con un desiderio scritto, che verrà bruciato insieme alla figura della vecchia. Ad attendere il pubblico ci saranno vin brulè e cioccolata calda, per una serata semplice e tradizionale promossa dalla Pro loco Marnate con il patrocinio del Comune.

Solbiate Olona – giovedì 29 gennaio 2026

L’Area Feste di Via San Vito ospiterà il gran falò, con cucina aperta dalle 19.30 e accensione del rogo dalle 21. Tanta l’attesa per il lavoro dei Mastrartisti, la compagine creativa di Pro loco Solbiate, che da mesi lavora “in segreto” alla costruzione del fantoccio, sempre alto diversi metri e ispirato a un tema d’attualità.

Il menù propone risotto e luganega, salamelle, hot dog, patatine fritte, chiacchiere, bombardino, vin brulè, tè e cioccolata calda. Come da tradizione, ciascuno è invitato a portare un biglietto da bruciare.

Gorla Minore – giovedì 29 gennaio 2026

La creazione di Mastrartisti per la Gioeübia solbiatese dello scorso anno

In via Terzaghi, nella vecchia piazza mercato, la Gioeubia verrà accesa alle 20.30. Anche qui i bambini potranno scrivere il proprio desiderio su un legnetto da buttare nel fuoco come augurio.

La serata offrirà tè, vin brulè, chiacchiere e dolci. L’evento è organizzato da Comune, Pro Loco, Protezione Civile, Gruppo Alpini e Centro Musicale Carlo Ronzoni.

Gorla Maggiore – giovedì 29 gennaio 2026

In Piazza Martiri organizzazione impeccabile con la Pro Giovani. Lo stand gastronomico aprirà alle 19 con polenta e bruscitt, polenta e zola, crêpes alla Nutella, vin brulè, tè caldo e cioccolata.

L’accensione del falò è prevista per le 21, accompagnata dal Corpo Musicale S. Cecilia.

Olgiate Olona – sabato 31 gennaio 2026

La simpatica Gioeübia gorlese dello scorso anno

Anche quest’anno, Olgiate Olona celebra questa tradizione con due appuntamenti, diversi per stile ma uniti dallo stesso spirito popolare.

Il Falò della Giöbia – Il Buonge Sabato 31 gennaio Ore 22.00

Una serata dedicata alla tradizione più autentica, (cena già sold out) con l’accensione del Falò della Giöbia, momento simbolico e suggestivo che richiama il valore del rito collettivo.

A conclusione della serata, spazio al divertimento con una tombolata finale, per chiudere l’evento in allegria e compagnia.

Giöeubia Fest – Oratorio Santo Stefano – Sabato 31 gennaio

Una vera e propria festa popolare, pensata per tutte le età, cena che unisce tradizione e intrattenimento, e poi il tradizionale rogo: Musica, karaoke e divertimento e il rogo della Giöeubia alle ore 21.30

Cairate – domenica 1 febbraio 2026

Domenica 1 febbraio nell’Area di Piazzale Alpini il ritrovo è fissato per le 17.30, mentre l’accensione del falò avverrà alle 18.

Il Gruppo Alpini offrirà, dalle 18.30, polenta, bruscitt, gorgonzola, vin brulè e tè caldo.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 8 febbraio.