Ambulanze e polizia: botte di notte in strada a Busto Arsizio
A fronteggiarsi due bande rivali di ragazzi clienti di un locale. Uno dei feriti finito in codice giallo in ospedale. Arrivano le Volanti
Due episodi distinti nella stessa notte, a distanza di neppure un’ora l’uno dall’altro, con intervento di polizia e ambulanze. Medesime le cause: probabili bisticci tra gruppi rivali di ragazzi, clienti di alcuni locali della zona.
È successo a Busto Arsizio nella notte tra venerdì e sabato.
La prima chiamata di soccorso è arrivata al 112 per una lite avvenuta in corso Venti Settembre intorno alle 3.30. Qui un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, perché aggredito – sembrerebbe – da coetanei. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia di Stato e un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio, che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.
Neppure un’ora dopo, poco prima delle 4.10, stessa scena e stesso luogo: il corso che ospita diversi locali notturni, da cui – secondo la Polizia di Stato, nuovamente intervenuta – provenivano gli avventori coinvolti.
In questo secondo episodio il ferito, anche lui poco più che ventenne, presentava traumi più seri: è stato infatti trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.
Sui fatti sono in corso approfondimenti da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza.
