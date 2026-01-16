Amca Elevatori, trasferta “da dentro o fuori” in Friuli

Non è l’ultima spiaggia, ma poco ci manca: la partita in programma domenica 18 gennaio a Gradisca d’Isonzo è cruciale per la Amca Elevatori Varese che disputa la Serie B di basket in carrozzina. I biancorossi hanno perso in casa proprio contro i friulani, prima di Natale, in quello che era un anticipo del girone di ritorno. Per questo la squadra di Bottini è chiamata a una “vendetta” sportiva sul campo della Nordest Castelvecchio, visto che i posti per i playoff sono solo due e l’Amca deve ancora “conoscere” il Millennium Padova.

I veneti hanno addirittura vinto con margine a Gradisca e sono probabilmente i principali favoriti anche se le tre squadre paiono vicine a livello di prestazioni. Al PalaCusInsubria Varese pagò cara una cattiva giornata in attacco, quindi Pedron e soci dovranno puntare non solo a vincere ma anche a ribaltare il -4 (49-53) di dicembre. Anche perché poi, settimana prossima, sul campo di Bizzozero si presenterà proprio Padova.

La partita di Gradisca si disputerà domenica 18 a partire dalle ore 15: i padroni di casa hanno già disputato sette incontri e hanno dunque 4 lunghezze in classifica sull’Amca Elevatori che, davvero, questa volta non potrà permettersi di sbagliare.

IL PROGRAMMA – Albatros Trento – I Delfini 2001 Vicenza (ore 15); Uicep Torino – Alitrans Verona (ore 16.30); Millennium Padova – CUS Padova (ore 17); Nordest Castelvecchio Gradisca – Amca Elevatori H.S. Varese (domenica 18 gennaio, ore 15).

LA CLASSIFICA – Gradisca 12 (7 partite); M. Padova 10 (5); Varese 8 (5); Torino (5), CUS Padova (4), Verona (5) 4; Trento 0 (5); D. Vicenza -1 (5).

