Asfalti e cantieri nel mirino a Olgiate Olona, a: “Non è incuria, è programmazione per non sprecare risorse”

“Perché non asfaltate?”. È la domanda che spesso rimbalza sui social e nelle segnalazioni dei cittadini. Una domanda a cui l’Amministrazione comunale di Olgiate Olona ha deciso di rispondere con una nota dettagliata, spiegando la strategia dietro i cantieri che stanno interessando il territorio e respingendo quelle che definisce “osservazioni superficiali”.

Il concetto cardine è uno: buona amministrazione. Secondo Palazzo Greppi, procedere oggi con riasfaltature sistematiche dell’intero manto stradale mentre sono in corso i lavori del PNRR per la fibra ottica e il potenziamento della rete elettrica sarebbe uno spreco di soldi pubblici.

I lavori di Terna e la fibra

Il focus è puntato soprattutto su via Diaz. Il Comune spiega che tra febbraio e marzo inizierà un importante intervento di Terna per la posa di cavi elettrici ad alta capacità e l’interramento dell’elettrodotto che proseguirà poi verso Solbiate.

«Intervenire in modo definitivo su quell’asse viario oggi sarebbe illogico – spiegano dal Comune – poiché le strade verrebbero inevitabilmente manomesse di nuovo tra pochi mesi. La scelta di programmare l’intervento strutturale finale solo al termine dei lavori sulle reti è una decisione di pianificazione e responsabilità». Nel frattempo, verranno garantite solo le manutenzioni temporanee per la sicurezza della circolazione.

Il bilancio degli interventi già conclusi

Nonostante i grandi cantieri tecnologici, l’Amministrazione rivendica quanto già fatto. Sono stati infatti completati i ripristini e la nuova segnaletica in: Via Piave, via Medaglie d’Oro e via Cadore; Via De Gasperi e via Roma (inclusa l’area semaforica); Tratti della zona nord interessati dalla fibra; Via Mazzini e il parcheggio del centro cittadino.

La replica alle polemiche social

L’Amministrazione non nasconde un certo rammarico per il clima che si respira online. «Destano rammarico le osservazioni superficiali diffuse attraverso internet da soggetti che non si informano sui processi in corso», si legge nella nota.

Secondo la giunta, l’uso “distorto e tendenzioso” dei social finisce per screditare il lavoro di uffici e amministratori che operano su una visione di medio-lungo periodo. «Olgiate Olona merita interventi programmati, coerenti e duraturi – conclude la nota – ed è esattamente in questa direzione che stiamo operando».