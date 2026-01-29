Auto fuori controllo all’uscita della galleria della Valganna, un ferito dopo lo scontro

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 29 gennaio, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 8:45 tra Varese e Induno Olona, lungo la strada statale della Valganna, all’uscita della galleria in direzione Induno.

Una sola vettura coinvolta

L’incidente ha coinvolto un solo veicolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono intervenuti sul posto per provvedere alla messa in sicurezza della vettura, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Sul posto sono giunti anche i sanitari: una persona è stata trasportata in ospedale in codice verde, con lievi ferite. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.