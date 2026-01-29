Auto fuori controllo all’uscita della galleria della Valganna, un ferito dopo lo scontro
L’incidente ha coinvolto un solo veicolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono intervenuti sul posto per provvedere alla messa in sicurezza della vettura, evitando ulteriori rischi per la circolazione.
Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 29 gennaio, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 8:45 tra Varese e Induno Olona, lungo la strada statale della Valganna, all’uscita della galleria in direzione Induno.
Una sola vettura coinvolta
L’incidente ha coinvolto un solo veicolo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono intervenuti sul posto per provvedere alla messa in sicurezza della vettura, evitando ulteriori rischi per la circolazione.
Sul posto sono giunti anche i sanitari: una persona è stata trasportata in ospedale in codice verde, con lievi ferite. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.