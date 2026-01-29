Biblioteche in rete e lettori in movimento: il sistema bibliotecario Valli dei Mulini raccontato da Silvia Borella

Libri, lettura e biblioteche al centro della puntata di oggi, giovedì 29 gennaio, della rubrica “La materia del giorno”. Con noi Silvia Borella, coordinatrice del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, per raccontare il funzionamento, l’evoluzione e i progetti di una delle realtà culturali più importanti e capillari delle province di Varese e Como.

Attivo dal 2002, il sistema mette in rete 46 biblioteche, un istituto scolastico (l’Isis Valceresio) e la biblioteca del Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, con l’obiettivo di coordinare servizi, prestiti e iniziative culturali condivise, a beneficio sia delle biblioteche che degli utenti.

Efficienza e passione al servizio dei lettori

Silvia Borella ha illustrato come il sistema si sia evoluto nel tempo, passando dai 10.000 interprestiti annuali nel 2002 agli attuali oltre 200.000, grazie all’introduzione del sito web, del catalogo online (OPAC) e del lavoro di catalogazione condivisa. Oggi i cittadini possono prenotare i libri comodamente da casa e accedere a un catalogo di oltre 500.000 titoli a livello provinciale.

Il punto di forza, ha sottolineato la coordinatrice, è proprio l’interprestito tra biblioteche unito ad una stretta collaborazione tra i bibliotecari, che lavorano in rete per ottimizzare acquisti, aggiornamenti e risposte ai bisogni dei lettori. Il tutto con il supporto delle amministrazioni comunali, che sostengono attivamente il sistema.

Lettori di oggi e di domani

Il sistema intercetta circa il 10-15% della popolazione dei comuni coinvolti, ma i numeri, ha spiegato Silvia Borella, vanno letti con attenzione: spesso un solo iscritto rappresenta l’intera famiglia. L’attenzione si rivolge anche agli adolescenti, i cui gusti sono spesso influenzati dai social, e ai più piccoli, per i quali è fondamentale promuovere la lettura fin da subito in famiglia.

Progetti creativi e sfide di lettura

Nel corso dell’intervista è stato presentato anche “Escape Library”, un progetto ludico-culturale ispirato alle escape room, realizzato con libri finti che nascondono indizi ed enigmi da risolvere celati tra gli scaffali, un gioco pensato per coinvolgere famiglie e ragazzi in modo divertente e stimolante. Le iniziative promosse dal sistema Valli dei Mulini sono tante: non mancano gadget, borse con biblio oroscopi e iniziative come la Reading Challenge 2026, che invita a leggere 26 libri seguendo criteri originali e curiosi. Insomma, un mondo da scoprire sia per chi è già un lettore appassionato sia per chi vuole avvicinarsi a quell’inesauribile risorsa per la conoscenza e il tempo libero che sonole biblioteche pubbliche.

Per saperne di più sul sistema Valli dei Mulini e le tante iniziative che propone il consiglio è quello di andare sul sito, o seguirlo su Facebook e Instagram