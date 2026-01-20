Blitz dei carabinieri nei Cavaglio d’Agogna: sequestri droga, contanti e un machete

L’attività di spaccio si era radicata nella vegetazione a pochi passi dalla strada provinciale, ma è stata interrotta da un intervento coordinato dei militari. Nella giornata del 14 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arona hanno arrestato in flagranza un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, sorpreso in un bivacco.

L’operazione ha avuto luogo da un’attività investigativa e informativa condotta dalla stazione dei Carabinieri di Ghemme, che aveva individuato un insolito movimento di persone in un’area boschiva adiacente alla SP22, nel territorio di Cavaglio d’Agogna. Dopo una fase di osservazione iniziata nelle prime ore della mattina, il personale in abiti civili ha cinturato la zona e fatto irruzione nel punto in cui era stato individuato il riparo utilizzato per la vendita al dettaglio. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente raggiunto e immobilizzato dalle forze dell’ordine.

La perquisizione ha permesso di recuperare un ingente quantitativo di sostanze: circa 55 grammi di eroina, 50 grammi di hashish e 12 grammi di cocaina, oltre a diverse dosi già confezionate. Insieme alla droga, i militari hanno rinvenuto bilancini di precisione, telefoni cellulari e materiale per l’imballaggio, oltre a una somma di circa 8mila euro in banconote di vario taglio, considerata provento dell’attività illecita. Tra gli oggetti sequestrati figura anche un machete che il soggetto teneva pronto all’uso nelle immediate vicinanze.

Dopo aver bonificato l’intera area e proceduto al sequestro di quanto rinvenuto, i militari hanno condotto l’uomo, di origini marocchine, presso la Compagnia di Arona per le formalità di rito. Il trentasettenne è stato successivamente trasferito alla casa circondariale di Novara, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.