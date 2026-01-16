Burattini in mostra al Miv di Varese: si apre il nuovo spazio culturale

Il Multisala Impero di Varese inaugura un nuovo spazio culturale all’interno della sua storica sede. A partire dal 15 gennaio, infatti, al primo piano dell’ex Teatro Impero – nell’area che ancora conserva il fascino del bar anni ’40 – sarà aperto uno spazio espositivo dedicato agli artisti del territorio, con una programmazione coordinata da Anna Sasu, pittrice e arteterapeuta clinica.

Un nuovo spazio per l’arte locale

La scelta della Direzione del Miv va nella direzione di rafforzare il legame tra cinema, teatro e arti visive, valorizzando un luogo dalla forte identità storica come l’ex Teatro Impero, aperto nel 1940. Il nuovo spazio sarà a disposizione di artisti e realtà culturali locali, che potranno proporre le proprie opere e iniziative in un contesto accessibile e ricco di storia.

A coordinare il progetto è Anna Sasu, già responsabile dell’area espositiva presso Location Camponovo al Sacro Monte, che diventa il punto di riferimento per chi vorrà esporre le proprie opere all’interno del Miv.

Burattini in mostra: una tradizione che continua

Ad aprire la stagione espositiva sarà una mostra dedicata ai burattini di legno realizzati da Enrico Colombo e da altri artigiani e collaboratori che, dal 1978 ad oggi, hanno dato vita agli spettacoli dei Burattini di Varese. La mostra sarà visitabile dal 15 gennaio al 15 marzo, con ingresso gratuito.

In esposizione alcune delle figure più iconiche del repertorio: L’Acqua Magica, Spirito Spiritello Spiritoso, Lindoro e le farse tradizionali Il fuori e I finti sordomuti, che rievocano l’anima popolare del teatro dei burattini.

Pin Girometta, la maschera varesina

Il legame tra il Miv e il mondo dei burattini è consolidato. Proprio in questi mesi, la sala ospita la quarta edizione del Teatro dei Burattini di Varese, un progetto promosso dal Comune e curato dallo stesso Miv in collaborazione con i Burattini di Varese, con la direzione artistica di Chicco Colombo.

Protagonista degli spettacoli è Pin Girometta, la maschera ufficiale della città di Varese, ideata dal professor Giuseppe Talamoni, che nel 1956 vinse il concorso comunale per dotare la città di una propria maschera rappresentativa. Una figura diventata parte integrante dell’identità culturale varesina e ancora oggi viva sul palcoscenico grazie al lavoro del gruppo.