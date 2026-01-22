Varese News

Busto Arsizio, tre nuovi assistenti per il Giudice di Pace: “Risposta concreta per il territorio”

Dal 28 gennaio entreranno in servizio i nuovi dipendenti assunti grazie a una convenzione tra Ministero e Comune. Il sottosegretario Ostellari: «Impegno per l'efficienza della giustizia di prossimità»

ex Pretura tribunale Gallarate

Una boccata d’ossigeno per gli uffici giudiziari di via Volturno. A partire dal prossimo 28 gennaio, l’Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio potrà contare su tre nuovi assistenti giudiziari.

L’ingresso del nuovo personale è il risultato di un’operazione amministrativa che ha visto collaborare direttamente l’ente locale e lo Stato: le assunzioni sono state infatti effettuate mediante lo scorrimento di una graduatoria ceduta dal Comune di Busto Arsizio, in virtù di una specifica convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia.

Il commento del Governo

L’operazione è stata accolta con soddisfazione da Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, che ha sottolineato il valore politico dell’intervento. «Si tratta di un risultato concreto che testimonia l’impegno del Governo e del Ministero nel rafforzamento degli uffici giudiziari — ha dichiarato Ostellari —. L’obiettivo è il miglioramento dell’efficienza della giustizia di prossimità, a beneficio diretto dei cittadini e degli operatori del settore».

Un lavoro di squadra

Secondo il Sottosegretario, il potenziamento della pianta organica bustocca rappresenta una conferma della centralità del sistema Giustizia nell’agenda di governo, ma anche l’efficacia di un “lavoro di squadra” con gli enti territoriali. L’utilizzo delle graduatorie comunali ha permesso infatti di accelerare i tempi, fornendo una risposta rapida a un’esigenza sentita dalla comunità locale e dai professionisti che frequentano quotidianamente gli uffici di Busto Arsizio.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
