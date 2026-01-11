Cade da cavallo a Cocquio: in ospedale in codice giallo una ragazza di 18 anni
L’allarme è scattato nella mattinata di domenica, intorno alle 10,42. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell a Croce Rossa di Gavirate con un’ambulanza basee il supporto dell'auto medica
Una ragazza di 18 anni è rimasta ferita nella mattinata di domenica 11 gennaio in seguito ad una caduta da cavallo durante un’attività equestre. L’incidente è avvenuto all’interno del centro ippico di via Dante 66 a Cocquio Trevisago.
L’allarme è scattato intorno alle 10,42. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell a Croce Rossa di Gavirate con un’ambulanza basee il supporto dell’auto medica. Allertati anche i Carabinieri della compagnia di Varese per gli accertamenti del caso.
La giovane, cosciente al momento dell’arrivo dei sanitari, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivata poco dopo mezzogiorno.
