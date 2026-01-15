Camminare per ritrovarsi: Andrea Vismara a Materia con Va’ dove ti portano i piedi

Un incontro dedicato al cammino come esperienza interiore, prima ancora che geografica.

È questo il cuore dell’evento ospitato da Materia, che accoglie Andrea Vismara per la presentazione del suo libro Va’ dove ti portano i piedi, edito da Ediciclo Editore.

Il libro si apre con una celebre citazione di Pier Paolo Pasolini: «Io avevo voglia di stare da solo, perché soltanto solo, sperduto, muto, a piedi, riesco a riconoscere le cose». Una frase che è già dichiarazione d’intenti e che introduce perfettamente lo spirito dell’opera.

Andare lontano è prima di tutto uno stato d’animo

Per Vismara, andare lontano è un esercizio mentale ed emotivo prima che fisico. Non conta il numero dei chilometri, ma l’intensità di ogni passo. Il cammino diventa così un’esperienza percettiva totale, in cui tutti i sensi collaborano per rendere il viaggio ricco e memorabile.

Lo zaino, simbolo centrale del racconto, non è soltanto un contenitore di oggetti utili, ma un bagaglio emotivo: paure e gioie, domande e intuizioni, spiritualità e memoria. Camminare significa alleggerirsi del superfluo per fare spazio all’ascolto.

Cinque cammini, cinque sensi

Va’ dove ti portano i piedi racconta cinque viaggi brevi, realmente percorsi dall’autore, ciascuno legato a uno dei sensi:

Olfatto – Via degli Abati, da Pavia a Pontremoli

Udito – Via di Francesco, da La Verna a Stroncone

Tatto – Via del Volto Santo, da Pontremoli a Lucca

Vista – Via Flavia, da Muggia ad Aquileia

Gusto – Cammino del Salento, da Lecce a Santa Maria di Leuca

Ogni itinerario diventa occasione per leggere il paesaggio, incontrare storie, interrogarsi su temi attuali come l’inquinamento delle colture, il valore dei confini, la memoria storica e le tradizioni popolari.

Un dialogo aperto tra viaggio e consapevolezza

L’incontro a Materia sarà un momento di condivisione e riflessione, aperto tanto ai camminatori esperti quanto a chi muove i primi passi. Attraverso il racconto dei suoi viaggi, Andrea Vismara ci accompagna in un percorso di consapevolezza, dove il cammino è anche catarsi, distanza dalla quotidianità e confronto sincero con sé stessi.

Incontro a Materia lunedì 26 gennaio alle ore 21