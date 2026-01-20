Varese News

Carnevale 2026 a Vergiate: tra carri, maschere e videogiochi

Due giorni di festa tra sfilate allegoriche e una cena in maschera. A Vergiate e frazioni il Carnevale si ispira al mondo dei videogiochi

Il Carnevale 2026 arriva con un’esplosione di colori, musica e fantasia, coinvolgendo tutte le frazioni del Vergiate. Domenica 15 e sabato 21 febbraio si svolgono le tradizionali sfilate di carri allegorici per le vie di Vergiate, Corgeno, Cuirone, Cimbro e Sesona, culminando con le feste finali all’oratorio. Il tema di quest’anno sono videogiochi e ogni frazione interpreta a modo suo l’universo digitale.

Il ritrovo per la partenza dei cortei è fissato alle 14:00 in piazza Matteotti a Vergiate. A rendere ancora più vivace l’atmosfera ci pensano le scuole di ballo locali, che porteranno in scena coreografie pensate per grandi e piccoli.

Un Carnevale a tema “pixelato”

Il mondo dei videogiochi fa da filo conduttore all’edizione 2026 del Carnevale vergiatese. Ogni frazione ha scelto un’icona: a Vergiate e Sesona va in scena il mondo colorato di Super Mario Bros; a Cimbro protagonisti gli inconfondibili cubi di Minecraft; a Cuirone la magia di Harry Potter; mentre a Corgeno il simpatico Pac-Man e i suoi amici.

Cena in maschera venerdì 20 febbraio

La festa entra nel vivo venerdì 20 febbraio con la cena di Carnevale in maschera, in programma alle 20:00 nel salone dell’Oratorio di Vergiate. Il menù è semplice ma gustoso: polenta, stufato, zola e dolci. Il costo è di 5 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti, con prenotazione consigliata al numero 0331 946195.

Balli, musica e allegria per tutta la comunità

Anche quest’anno la manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Vergiate, Comunità Pastorale, Pro Loco Vergiate e numerose associazioni locali, con il supporto di sponsor e volontari. Coinvolte anche diverse scuole di danza: Lelo & Ross, Jolly Dance, Centro Studio Danze Lombardia e Tony Rose.

Info utili

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e aggiornamenti è possibile contattare la Comunità Pastorale di Vergiate (Via Roma 4 – Tel. 0331 946195 – segreteria@cpvergiate.it), oppure il Comune di Vergiate (Via Cavallotti 46 – Tel. 0331 928711 – comunevergiate@legalmail.it).

L’invito è aperto a tutti: maschere, bambini, famiglie e appassionati di Carnevale. Due giornate da vivere insieme, tra tradizione e creatività.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
