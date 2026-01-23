Varese News

Casorate Sempione, “cucù d’oro“ a Giovanni Colombo ed alla Protezione Civile

Premiato il casoratese Giovanni Colombo ed alla Protezione Civile per l'instancabile attività svolta a favore della comunità in tutti gli anni del mandato

Con l’evento di domenica sera (18 gennaio), in chiesa parrocchiale si sono chiusi i festeggiamenti per il nostro patrono Sant’Ilario.
Una chiesa gremita ha assistito ad un concerto di alto livello, musiche e coro magistralmente diretti dal maestro Marcello Pennuto hanno creato una magica e coinvolgente  atmosfera.
Al termine è stato consegnato i cucù d’oro al  casoratese Giovanni Colombo ed alla Protezione Civile per l’instancabile attività svolta a favore della comunità in tutti gli anni del mandato.
“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringraziamo tutti quelli che hanno profuso il loro impegno, certi che continueranno a farlo anche per gli anni a venire.”

Pubblicato il 23 Gennaio 2026
