Casorate Sempione, “cucù d’oro“ a Giovanni Colombo ed alla Protezione Civile
Premiato il casoratese Giovanni Colombo ed alla Protezione Civile per l'instancabile attività svolta a favore della comunità in tutti gli anni del mandato
Con l’evento di domenica sera (18 gennaio), in chiesa parrocchiale si sono chiusi i festeggiamenti per il nostro patrono Sant’Ilario.
Una chiesa gremita ha assistito ad un concerto di alto livello, musiche e coro magistralmente diretti dal maestro Marcello Pennuto hanno creato una magica e coinvolgente atmosfera.
Al termine è stato consegnato i cucù d’oro al casoratese Giovanni Colombo ed alla Protezione Civile per l’instancabile attività svolta a favore della comunità in tutti gli anni del mandato.
“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringraziamo tutti quelli che hanno profuso il loro impegno, certi che continueranno a farlo anche per gli anni a venire.”
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.