Coarezza festeggia San Sebastiano: si brucia il pallone, a tavola lo “stinco di santo”

Domenica 18 gennaio la frazione celebra il martire tra liturgia e tradizione gastronomica

A Coarezza il mese di gennaio ha il sapore dello stinco di santo e il bagliore del fuoco che consuma il globo sul sagrato.

Per la frazione di Somma Lombardo la festa patronale di San Sebastiano è il momento in cui le porte della sede Pro Loco si aprono per condividere la tavola e le tradizioni più antiche del borgo.

L’appuntamento principale è fissato per domenica 18 gennaio, con una giornata che mescola la solennità del rito ambrosiano alla convivialità più schietta.

I riti religiosi iniziano alle 11 con l’accensione del globo, il pallone di ovatta (nella foto a cura del Comune di Somma Lombardo) che brucia in onore del martire, seguito alle 11:15 dalla messa. Ad accompagnare la liturgia saranno le voci della Corale della Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce. Terminata la funzione, la scena si sposta in via Cristoforo Colombo 3, negli spazi dell’ex scuola elementare, dove i volontari servono il piatto forte della giornata.

Il pranzo dello Stinco di Santo comincia alle 12:30. Il menù prevede l’antipasto del contadino e, come da tradizione, lo stinco al forno accompagnato da polenta e patate, con dolce e bevande inclusi.

Per i bambini fino a 12 anni è disponibile una variante con pasta (al sugo o bianca) e mezza porzione di stinco. Per partecipare è necessario prenotare entro il 13 gennaio inviando un messaggio WhatsApp al numero 351 362 61 13 o scrivendo a prenotazioni@prolococoarezza.it.

Il pomeriggio prosegue con l’estrazione dei premi della parrocchia, un momento pensato per sostenere l’Oratorio di Coarezza. I festeggiamenti patronali troveranno poi il loro compimento ufficiale venerdì 23 gennaio: alle 18 verrà celebrata la messa in onore di San Sebastiano, alla quale parteciperanno le autorità civili e i rappresentanti della Polizia Locale, che vede nel santo il proprio protettore.