Coltelli a scuola e un padre arrestato per aver aiutato il figlio in un pestaggio

Le news principali di giovedì in dieci minuti e qualche secondo

Tra le notizie di oggi diamo conto del ferimento di un ragazzo di una scuola superiore di Varese mentre armeggiava un coltello con un amico ma anche di un padre coinvolto nel pestaggio di un quindicenne da parte del figlio, storie diverse ma che raccontano del disagio tra alcuni giovani e in alcune famiglie. Da segnalare anche il 46enne ferito nell’incidente tra una moto e un auto a Cunardo che non ce l’ha fatta.

Pubblicato il 29 Gennaio 2026
