Commercio, siglato l’accordo Ue-India. Cattaneo: «Opportunità storica per la Lombardia»
Il sottosegretario annuncia una missione di sistema entro fine anno: «Margini di crescita enormi, l'India sarà la terza economia mondiale entro il 2030»
Dopo un’attesa lunga vent’anni, l’Unione Europea e l’India hanno firmato oggi a New Delhi lo storico accordo di libero scambio. Una volta ratificata, l’intesa darà vita a una delle aree commerciali più vaste del pianeta, coinvolgendo circa 2 miliardi di persone e un quarto del PIL globale.
Dazi abbattuti e risparmi miliardari
L’impatto economico dell’accordo è imponente: per gli esportatori europei è prevista l’eliminazione o la riduzione dei dazi sul 96,6% dei beni, con un risparmio stimato in circa 4 miliardi di euro l’anno. A beneficiare maggiormente del taglio delle tariffe saranno settori chiave dell’eccellenza produttiva come il vino, la farmaceutica, i macchinari e l’automotive.
La Lombardia guarda a Oriente
«Un’ottima notizia per le nostre imprese», ha commentato Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle relazioni internazionali. I dati sottolineano un potenziale ancora inespresso: nel 2024 la Lombardia ha esportato verso l’India beni per 1,98 miliardi di euro, una cifra che rappresenta solo l’1,21% dell’export totale regionale.
«L’India è un partner strategico – ha aggiunto Cattaneo – e i margini di crescita verso un mercato di quasi un miliardo e mezzo di consumatori sono amplissimi».
Una missione di sistema entro fine anno
Per trasformare l’accordo in opportunità concrete, la Regione è già al lavoro con il Consolato indiano a Milano per organizzare una missione di sistema in India entro la fine del 2025. L’obiettivo dichiarato è accompagnare le eccellenze lombarde nel consolidamento della propria presenza in comparti strategici quali il manifatturiero, le tecnologie avanzate e la space economy.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.