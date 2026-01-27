Varese News

Commercio, siglato l’accordo Ue-India. Cattaneo: «Opportunità storica per la Lombardia»

Il sottosegretario annuncia una missione di sistema entro fine anno: «Margini di crescita enormi, l'India sarà la terza economia mondiale entro il 2030»

raffaele cattaneo

Dopo un’attesa lunga vent’anni, l’Unione Europea e l’India hanno firmato oggi a New Delhi lo storico accordo di libero scambio. Una volta ratificata, l’intesa darà vita a una delle aree commerciali più vaste del pianeta, coinvolgendo circa 2 miliardi di persone e un quarto del PIL globale.

Dazi abbattuti e risparmi miliardari

L’impatto economico dell’accordo è imponente: per gli esportatori europei è prevista l’eliminazione o la riduzione dei dazi sul 96,6% dei beni, con un risparmio stimato in circa 4 miliardi di euro l’anno. A beneficiare maggiormente del taglio delle tariffe saranno settori chiave dell’eccellenza produttiva come il vino, la farmaceutica, i macchinari e l’automotive.

La Lombardia guarda a Oriente

«Un’ottima notizia per le nostre imprese», ha commentato Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle relazioni internazionali. I dati sottolineano un potenziale ancora inespresso: nel 2024 la Lombardia ha esportato verso l’India beni per 1,98 miliardi di euro, una cifra che rappresenta solo l’1,21% dell’export totale regionale.

«L’India è un partner strategico – ha aggiunto Cattaneo – e i margini di crescita verso un mercato di quasi un miliardo e mezzo di consumatori sono amplissimi».

Una missione di sistema entro fine anno

Per trasformare l’accordo in opportunità concrete, la Regione è già al lavoro con il Consolato indiano a Milano per organizzare una missione di sistema in India entro la fine del 2025. L’obiettivo dichiarato è accompagnare le eccellenze lombarde nel consolidamento della propria presenza in comparti strategici quali il manifatturiero, le tecnologie avanzate e la space economy.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Pubblicato il 27 Gennaio 2026
