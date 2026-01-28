Concorso Gioeubia 2026 a Busto Arsizio: primo posto al plesso “Pieve di Cadore”

Grande festa per le scuole in occasione del concorso “Gioeubia 2026”, organizzato dal Comune di Busto Arsizio. Il plesso “Pieve di Cadore” si è classificato primo, presentando un fantoccio che ha conquistato la giuria e l’ufficio stampa, ottenendo un premio di 400 euro, che verrà destinato all’acquisto di materiale didattico e di libri per le biblioteche scolastiche.

La classifica delle Giöbie vincitrici stilata dalla giuria composta da esperti delle tradizioni cittadine:

Primo posto: Scuola primaria Pieve di Cadore (IC Bertacchi)

Secondo posto: Scuola dell’infanzia Maria di Nazareth

Terzo posto: Asilo Nido Cielo e Terra e Centro infanzia Il Giardino dell’Artista

La Gioeubia vincitrice verrà bruciata giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 19.00 in via Einaudi, nel rispetto della tradizione che celebra il passaggio dall’inverno alla primavera. Anche il plesso “Bertacchi” ha partecipato con entusiasmo, realizzando il proprio fantoccio, che verrà combusto presso l’oratorio di Sant’Edoardo domani alle ore 18.30.

“Un ringraziamento speciale – scrivono i responsabili delle scuole – va a docenti e genitori che hanno collaborato alla realizzazione delle Gioeubie, dimostrando come la valorizzazione delle tradizioni a scuola contribuisca a rafforzare il senso di comunità, l’identità e il legame con le radici culturali del territorio”.