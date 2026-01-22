Varese News

Salute

Crans-Montana, prime dimissioni dei giovani ricoverati: Bertolaso elogia sanità e ragazzi

Una delle ragazze ricoverate al Niguarda è stata trasferita a Cesena. I giovani coinvolti stanno reagendo bene, ma serviranno ancora settimane di cure e controlli prima di poter dire che sono definitivamente fuori pericolo

Generico 17 Nov 2025

Prosegue il lento ma incoraggiante miglioramento delle condizioni dei giovani rimasti coinvolti nel drammatico incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera. Nella giornata di ieri, una delle ragazze ricoverate al Niguarda di Milano è stata trasferita all’ospedale di Cesena, per consentire una maggiore vicinanza alla famiglia.

A fare il punto della situazione è Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, che ha seguito fin dall’inizio l’evolversi del quadro clinico dei feriti: «Li stiamo curando come se fossero nostri figli, o, nel mio caso, come se fossero nipoti. Il nostro impegno è stato quotidiano e costante dal primo minuto».

Verso le prime dimissioni

Se le condizioni dei pazienti continueranno a migliorare, già nei prossimi giorni potrebbero esserci le prime dimissioni dagli ospedali. Bertolaso ha sottolineato la forza e la tenacia con cui i ragazzi stanno affrontando il percorso: «Stiamo ricevendo da loro risposte straordinarie. Il nostro sistema ospedaliero sta dimostrando qualità, efficacia e una grande umanità».

Percorsi di cura complessi e prolungati

I trattamenti non si esauriranno a breve: i giovani coinvolti nell’incendio dovranno affrontare ancora fasi di controllo e prevenzione nelle settimane a venire. «I percorsi di cura restano complessi e di lunga durata »ha precisato l’assessore, ribadendo l’alta qualità della sanità lombarda, che in questa emergenza sta offrendo il meglio di sé.

La speranza: poter dire presto “fuori pericolo”

«L’obiettivo – conclude Bertolaso – è poter dire presto che tutti i ragazzi sono definitivamente fuori pericolo di vita. Non possiamo ancora affermarlo, ma il percorso intrapreso è quello giusto».

Nel frattempo, Regione Lombardia conferma la sua vicinanza concreta e costante ai giovani e alle loro famiglie, offrendo supporto medico e umano in ogni fase della degenza.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.