Dai russi agli egiziani copti: il 7 gennaio è il Natale Ortodosso

La natività di Gesù nel calendario giuliano cade due settimane dopo il Natale dei cattolici. Tra Varesotto, Alto Milanese e Lago Maggiore diverse le comunità in festa

Natale ortodosso

Dai russi agli egiziani copti, il 7 gennaio per centinaia di persone residenti nel Varesotto sarà un giorno di festa: è il Natale dei cristiani ortodossi, confessione in cui si riconoscono persone venute da diverse parti del mondo.

Il 7 gennaio è la data del Natale secondo il calendario giuliano originale, adottato dalle chiese ortodosse che stanno (per semplificare) a Est dell’Italia.

Prima di tutto festeggiano, a Varese, i fedeli della Chiesa ortodossa russa, che ha il suo luogo di culto in via Milazzo a Casbeno: ”Faremo la liturgia di Natale nella notte del 7 gennaio” racconta padre Vladimir Khomenko. “Poi domenica dopo la liturgia delle 12.30 avremmo lo spettacolo dei bambini sulla storia di Artaban, il quarto mago persiano”. [le foto id=2014474] Il campanile della chiesa ortodossa Alexander Nevskij a Casbeno

Il Natale è celebrato anche al Monastero di Cristo Pantocratore di Arona, che è importante riferimento per gli ortodossi russi nella zona del Lago Maggiore, tra Novarese, Varesotto e Vco (la foto di apertura è ad Arona, liturgia del 4 gennaio 2026).

Festeggiano il Natale secondo il calendario ortodosso, al 7 gennaio, anche i fedeli della Chiesa copta, compresi egiziani, eritrei ed etiopi presenti in Italia: nel Varesotto è presente a Saronno, poi ci sono le altre  chiese sono a Milano, Paderno Dugnano, Pero, tutte frequentate in diversa misura dai fedeli di Varese e della zona di Gallarate-Busto.
Quella copta una delle antiche chiese ortodosse orientali, le prime sorte nei Paesi intorno alla Terrasanta (anche queste, tra cui la chiesa ortodossa siriaca diffusa in Siria e Turchia, festeggiano al 7 gennaio).

Natale ortodosso
La consacrazione della chiesa copta di Paderno Dugnano nel 2022

Ci sono poi anche altre chiese ortodosse europee – quella rumena, quella ucraina – che invece, pur avendo rito ortodosso, si sono allineate al calendario gregoriano e quindi hanno festeggiato al 25 dicembre.

 

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 04 Gennaio 2026
