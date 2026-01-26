De Sica e Lillo hanno conquistato il MIV per l’anteprima di “Agata Christian”

Una serata di grande cinema e partecipazione quella che si è svolta lunedì 26 gennaio al Multisala Impero Varese. Il pubblico varesino ha risposto con calore all’arrivo di Christian De Sica e Lillo, che insieme al regista Eros Puglielli hanno presentato l’anteprima nazionale del film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”.

L’evento ha registrato il “tutto esaurito”, con ben due sale della struttura di via Bernascone gremite di spettatori. Un clima di forte entusiasmo ha accompagnato l’ingresso del cast in sala, dove gli attori hanno intrattenuto i presenti introducendo la proiezione con aneddoti e scambi di battute, confermando il legame speciale che unisce il MIV alle grandi produzioni italiane.

Il film: un omaggio al giallo classico con ironia

La pellicola, che vede il criminologo dal sarcasmo tagliente Christian Agata (De Sica) alle prese con un misterioso omicidio in Valle d’Aosta, ha convinto i presenti grazie a un mix equilibrato tra tensione e comicità. Al centro della vicenda, l’omicidio del patriarca di una dinastia miliardaria produttrice di giochi da tavolo, avvenuto in una villa isolata da una valanga.

A dare manforte al protagonista nelle bizzarre indagini è stato il brigadiere Gianni Cuozzo (interpretato da Lillo), poliziotto di provincia e fan sfegatato del criminologo, le cui teorie stravaganti hanno regalato i momenti più esilaranti della serata.

Un cast corale

Oltre ai protagonisti accolti a Varese, il pubblico ha potuto apprezzare sul grande schermo un cast di volti noti, tra cui Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Chiara Francini, Alice Pagani e Enzo Paci.

Il nuovo appuntamento targato MIV si è concluso con lunghi applausi, ribadendo la capacità della sala cittadina di trasformare una semplice anteprima in un vero e proprio evento culturale e di spettacolo per il territorio.