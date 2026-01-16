Varese News

Denunciato per ricettazione dai carabinieri di Omegna un uomo di 58 anni

I due telefoni, il cui valore commerciale supera i 1.600 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario

I Carabinieri della Stazione di Omegna hanno denunciato in stato di libertà un 58enne, residente nel Cusio per il reato di ricettazione. L’attività investigativa è stata avviata dopo la presentazione di una denuncia di furto, da parte di un uomo a cui avevano rubato due cellulari lasciati incustoditi all’interno della propria autovettura in sosta a Omegna, lo scorso 09 gennaio.

L’immediato avvio delle indagini, e, soprattutto, il sistema di geolocalizzazione degli apparecchi, ha permesso agli investigatori di localizzare con una certa accuratezza la loro posizione, acquisendo l’indirizzo esatto dell’abitazione in cui si trovava la refurtiva.

Con questi dati i militari sono riusciti a individuare l’appartamento e il possessore degli apparecchi. Dopo aver ottenuto un decreto di perquisizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri si sono presentati a casa del 58enne e, ancora prima di iniziare la perquisizione, hanno notato un telefono cellulare appoggiato su un tavolo accertando che si trattava di uno dei due apparati asportati.

A questo punto l’uomo ha consegnato ai militari anche il secondo apparato telefonico. I due telefoni, il cui valore commerciale supera i 1.600 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

16 Gennaio 2026
