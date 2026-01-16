Denunciato per ricettazione dai carabinieri di Omegna un uomo di 58 anni
I due telefoni, il cui valore commerciale supera i 1.600 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario
I Carabinieri della Stazione di Omegna hanno denunciato in stato di libertà un 58enne, residente nel Cusio per il reato di ricettazione. L’attività investigativa è stata avviata dopo la presentazione di una denuncia di furto, da parte di un uomo a cui avevano rubato due cellulari lasciati incustoditi all’interno della propria autovettura in sosta a Omegna, lo scorso 09 gennaio.
L’immediato avvio delle indagini, e, soprattutto, il sistema di geolocalizzazione degli apparecchi, ha permesso agli investigatori di localizzare con una certa accuratezza la loro posizione, acquisendo l’indirizzo esatto dell’abitazione in cui si trovava la refurtiva.
Con questi dati i militari sono riusciti a individuare l’appartamento e il possessore degli apparecchi. Dopo aver ottenuto un decreto di perquisizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri si sono presentati a casa del 58enne e, ancora prima di iniziare la perquisizione, hanno notato un telefono cellulare appoggiato su un tavolo accertando che si trattava di uno dei due apparati asportati.
A questo punto l’uomo ha consegnato ai militari anche il secondo apparato telefonico. I due telefoni, il cui valore commerciale supera i 1.600 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.