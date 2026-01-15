Donazioni di sangue e plasma a Varese: un 2025 all’insegna della generosità
Quasi ventimila donazioni di sangue e quattromila di plasma garantite nel 2025 grazie all'impegno costante di diecimila cittadini e al coordinamento delle sedi AVIS del territorio varesino, "Diventare donatori è un gesto semplice, sicuro e di altissimo valore sociale"
Il bilancio 2025 per la raccolta di sangue e plasma nel territorio della ASST Sette Laghi si chiude con numeri importanti, confermando la generosità dei cittadini varesini. Nel corso dell’ultimo anno sono state raccolte complessivamente 19.265 unità di sangue e 4.043 unità di plasma da aferesi. Questi risultati hanno garantito un supporto vitale per le attività chirurgiche, i pazienti oncologici ed ematologici, oltre a permettere il pieno funzionamento del Trauma Center cittadino.
Un esercito di diecimila donatori
Dietro questi numeri c’è l’impegno costante di circa 10.000 donatori periodici che, con la loro scelta, permettono anche la produzione di farmaci emoderivati essenziali come albumina e immunoglobuline. «Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla generosità dei donatori, ai quali va il più sentito ringraziamento per il contributo concreto e continuativo a tutela della salute dell’intera comunità» ha dichiarato la dottoressa Paola Maroni, responsabile del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di ASST Sette Laghi -.
L’appello: puntualità e nuovi volontari
Nonostante l’ottimo bilancio, l’attenzione deve restare alta per evitare carenze improvvise. L’azienda sanitaria sottolinea l’importanza di rispondere alle chiamate delle segreterie AVIS e, soprattutto, di rispettare gli appuntamenti prefissati per una corretta programmazione sanitaria. «Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini adulti in buona salute: diventare donatori è un gesto semplice, sicuro e di altissimo valore sociale» ha concluso Paola Maroni, invitando chiunque fosse interessato a contattare la sede AVIS più vicina al proprio domicilio.
